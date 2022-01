'Cerdita', la catarsis no normativa que asalta Sundance

Obligados por ómicron, los participantes del Festival de Sundance celebran estos días una edición completamente virtual, lejos de las montañas de Utah. Carlota Pereda, directora de Cerdita, la única película española del certamen, trata de destacar el aspecto positivo: “Por lo menos me está dando tiempo a ver películas, si estuviera allí estaría todo el día en reuniones”.

Cerdita llega a Sundance tras un largo viaje. Su origen fue un cortometraje que en 2019 ganó el Premio Goya. Ahora se extiende a largometraje aún más salvaje y desafiante: terror, bullying, serial-killer, España vaciada encajan en una propuesta atractiva con cargas de profundidad morales.

El inicio de Cerdita es prácticamente el cortometraje homónimo: Sara (Laura Galán), una adolescente de un pueblo, vive acosada y marginada por su sobrepeso. Un día de verano, niñas de su edad le agreden, roban su ropa y le dejan sola en una piscina. Mientras regresa al pueblo, Sara descubre que las adolescentes han sido secuestradas por un psicópata. Paralizada, no sabe cómo actuar ante la desgracia de quienes destrozan su vida. A partir de ahí, una montaña rusa de suspense.

Fotograma de 'Cerdita'

“El cine de terror que se basa nuestro miedo al otro, pero aquí el otro somos nosotros: ese no sentirse a gusto en tu propia piel, pensar que no perteneces, que tiene tanto que ver con la adolescencia y con los cuerpos no normativos”, explica Pereda.

Dice Pereda que Cerdita surge de su miedo como madre al bullying y afirma que, en su pasado de adolescente LGBTQIA, ocultaba sus sentimientos. Carmen Machi interpreta a una insensible madre igualmente opresora para Sara. “La base de la película es colocarte en el lugar de Sara. Y, a partir de ahí, descubrí que había margen para hacer un thriller”.