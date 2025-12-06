Mundial 2026: Calendario de partidos, ¿cuándo juegan España y los favoritos?

Tras conocer los grupos la jornada anterior en Washington D.C., la FIFA se esperó otras 24 horas para anunciar al mundo cuáles serían los horarios de este Mundial 2026. Una cita en la que la diferencia de husos horarios entre sedes como Miami o Los Ángeles y los 104 partidos que se disputarán obligan a guardarse en el calendario las citas más marcadas de esta fase de grupos. El primer partido se jugará en el Azteca entre México y Sudáfrica, reeditando el choque inaugural de Sudáfrica 2010, el 11 de junio a las 21h. en España.

Entre las citas más destacadas, partidos de España aparte, se encuentra un Noruega-Francia, Inglaterra-Francia o Brasil-Marruecos. La selección de Luis de la Fuente debutará ante Cabo Verde el día 15 a las 18h., seguirá ante Arabia Saudí el día 21 también a las 18h. y, muy posiblemente, se jugará la primera plaza de grupo ante Uruguay en la madrugada del día 27 a las 02h..

El premio de acabar primero puede ser grande, ya que el segundo del grupo H de España se enfrentará al primero del J, donde Argentina parte claramente como favorito, con Austria como rival más complicado del grupo. Sin embargo, si la albiceleste pincha se cruzaría en dieciseisavos con el primero del grupo H, por lo que si repite algún 'bombazo' como su derrota ante Arabia Saudí en Catar 2022, el primer puesto de grupo podría ser un 'dardo envenenado' para la selección nacional.

Como recordatorio, en este primer Mundial con 48 selecciones, pasarán 32 selecciones a dieciseisavos de final. Las dos primeras clasificadas de los doce grupos y, además, los ocho mejores equipos clasificados en tercera posición de su grupo.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE ESPAÑA · España – Cabo Verde, el 15 de junio de 2026, en Atlanta a las 18h. · España – Arabia Saudí, el 21 de junio de 2026 en Atlanta a las 18h. · Uruguay – España, el 27 de junio de 2026 en Guadalajara a las 03h.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE ALEMANIA · Alemania – Curaçao, el 14 de junio de 2026 · Alemania – Costa de Marfil, el 20 de junio de 2026 · Ecuador– Alemania, el 25 de junio de 2026

CALENDARIO DE PARTIDOS DE ARGENTINA · Argentina – Algeria, el 16 de junio de 2026 · Argentina – Austria, el 22 de junio de 2026 · Jordania – Argentina, el 27 de junio de 2026

CALENDARIO DE PARTIDOS DE BRASIL · Brasil – Marruecos, el 13 de junio de 2026 · Brasil – Haití, el 19 de junio de 2026 · Escocia – Brasil, el 24 de junio de 2026

CALENDARIO DE PARTIDOS DE INGLATERRA · Inglaterra – Croacia, el 17 de junio de 2026 · Inglaterra – Ghana, el 23 de junio de 2026 · Panamá – Inglaterra, el 27 de junio de 2026

CALENDARIO DE PARTIDOS DE FRANCIA · Francia – Senegal, el 16 de junio de 2026 · Francia – Bolivia/Surinam/Iraq, el 22 de junio de 2026 · Noruega – Francia, el 26 de junio de 2026