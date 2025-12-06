Alemania se impone a España y las Guerreras dicen adiós al Mundial
- Las de Ambros Martín no pueden con las anfitrionas a pesar de la buena actuación de la portera Nicole Morales (25-29)
- Después de tres victorias y tres derrotas, las Guerreras se vuelven a España para seguir trabajando en el proyecto
No ha podido ser. Alemania, que ya estaba clasificada para los cuartos de final antes del duelo, se ha impuesto a España 25-29 acabando así con la aventura de las Guerreras.
Las españolas tenían ante sí este sábado un reto mayúsculo, había que derrotar a la anfitriona, una selección que había ganado hasta ahora todos sus partidos con goleadas.
Los primeros diez minutos estuvieron plagados por los errores en ambos frentes de ataque. Las locales cosechaban pérdidas inusuales —el equipo titular no era el habitual—y las de Ambros Martín que no encontraban el gol ni en acciones claras.
Poco a poco las teutonas se fueron distanciando en el marcador hasta doblar en el tanteador a las Guerreras (5-10).
La portera Nicole Morales mantiene a España en el partido
La contienda se equilibró en el descanso a raíz de un tiempo muerto solicitado por el entrenador germano. Ambros apostó por el cambio en la portería y la salida de Nicole Morales fue clave al encadenar tres paradas consecutivas —acumularía 10 en total—. Esto se tradujo en un parcial de 4-0 para España que colocó un 10-12, que precedería al 10-13 con el que el duelo se fue al descanso.
Las posibilidades de España de alcanzar los cuartos de final del campeonato se lastraron con el arranque de la segunda parte. En los cinco primeros minutos no vieron puerta las Guerreras y el parcial en favor de las alemanas se alargó hasta el 0-4 (10-17).
Con 12-20 en el marcador hubo un rayo de luz en la oscuridad del partido. Las Guerreras a fuerza de casta consiguieron un parcial de 3-0 que insufló de esperanzas a la delegación española en Dortmund. Con un cuarto de hora por delante habría que remontar cinco goles para seguir soñando.
El milagro no se dio en los minutos finales y, a pesar del esfuerzo, España acabó cayendo con honor: 25-29. Se vuelven para España unas Guerreras que han cosechado tres victorias y tres derrotas en el campeonato.