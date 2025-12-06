Alemania se impone a España y las Guerreras dicen adiós al Mundial

No ha podido ser. Alemania, que ya estaba clasificada para los cuartos de final antes del duelo, se ha impuesto a España 25-29 acabando así con la aventura de las Guerreras.

Las españolas tenían ante sí este sábado un reto mayúsculo, había que derrotar a la anfitriona, una selección que había ganado hasta ahora todos sus partidos con goleadas.

Los primeros diez minutos estuvieron plagados por los errores en ambos frentes de ataque. Las locales cosechaban pérdidas inusuales —el equipo titular no era el habitual—y las de Ambros Martín que no encontraban el gol ni en acciones claras.

Poco a poco las teutonas se fueron distanciando en el marcador hasta doblar en el tanteador a las Guerreras (5-10).