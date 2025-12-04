España se gusta contra Islandia y se mantiene con vida en el Mundial

Deberes hechos. España estaba obligada a ganar y lo ha hecho (23-30). Las Guerreras han derrotado a Islandia en un disputado partido en el que España se desató en la segunda parte, con un vendaval de goles que trituró las opciones islandesas. La selección, por tanto, sigue viva en el Mundial y tendrá una nueva final, la definitiva de la Main Round, el próximo sábado contra Alemania (18:00h. en directo por Teledeporte y RTVE Play).

España se coloca tercera de grupo, por detrás de Alemania y Serbia, y empatada con Montenegro, a la que supera por el 'average' favorable. La selección germana, ya clasificada para cuartos de final, será la última rival de las Guerreras en su lucha por conseguir un billete a las eliminatorias. Para conseguirlo, España deberá ganar a Alemania y esperar la derrota de Serbia ante Montenegro.