España se gusta contra Islandia y se mantiene con vida en el Mundial
- Las Guerreras firman una victoria holgada sobre Islandia gracias a una fantástica segunda parte (23-30)
- España firmó un parcial de 4-14 en los últimos 20 minutos que acabó con Islandia
Deberes hechos. España estaba obligada a ganar y lo ha hecho (23-30). Las Guerreras han derrotado a Islandia en un disputado partido en el que España se desató en la segunda parte, con un vendaval de goles que trituró las opciones islandesas. La selección, por tanto, sigue viva en el Mundial y tendrá una nueva final, la definitiva de la Main Round, el próximo sábado contra Alemania (18:00h. en directo por Teledeporte y RTVE Play).
España se coloca tercera de grupo, por detrás de Alemania y Serbia, y empatada con Montenegro, a la que supera por el 'average' favorable. La selección germana, ya clasificada para cuartos de final, será la última rival de las Guerreras en su lucha por conseguir un billete a las eliminatorias. Para conseguirlo, España deberá ganar a Alemania y esperar la derrota de Serbia ante Montenegro.
España despega
La cita era a vida o muerte para España y se notó en la puesta en escena de las de Ambros Martín, a las que les costó soltarse durante un primer tiempo en el que Islandia llevó la iniciativa, liderada por una Magnusdottir implacable. Tres goles suyos hicieron despegar al combinado nórdico y dejaron a España seis minutos sin anotar. Recondujo a tiempo el rumbo España, no obstante, antes del descanso, al que se fue con un gol de ventaja (13-14) gracias a un triplete de Lysa Tchaptchet.
Con el partido igualado, Islandia volvió a apretar en el comienzo del segundo tiempo, endosando a un parcial de 6-2 que las colocó de nuevo tres arriba (19-16), máxima diferencia a favor de las islandesas en todo el partido. Fue el toque de atención definitivo para España, que tiro de garra para levantarse y agarrarse al Mundial con un demoledor parcial de 0-7 en el que hubo de todo. El descorche ofensivo español lo lideró Maddi Bengoetxea con tres tantos, pero se vieron también goles de Danila So, Elba Álvarez, Maitane Echeverría y Lysa Tchaptchet (máxima anotadora española con seis goles).
España se colocó 19-23 y con una sensación de apisonadora a la que ya no pudo hacer frente Islandia, que reaccionó con un tanto de Magnusdottir. La respuesta fue tímida, ya que España siguió volando con otros cuatro goles que rompieron el partido por completo (20-27) y llevaron el choque a un plácido final para las españolas, que firmaron un brutal 4-14 de parcial en la segunda mitad. España sigue soñando con un pase a cuartos, eso sí, todavía complicado.