España pierde con Serbia tras un mal final de partido y vuelve a complicarse el Mundial

Ficha técnica: 29 - España: Morales; Bengoetxea (2), Etxeberria (1), Gassama (1), Lyndie Tchaptchet (1), So Delgado (11, 5p) y Jennifer Gutiérrez (2) -equipo inicial- Prades (ps), Vegué (1), Somaza (1), Arcos (4), Lysa Tchaptchet (-), Alicia Fernández (1), Erauskin (2), Elba Álvarez (2) y Arroyo (-). 31 - Serbia: Petkovic; Krpez-Slezak (5, 1P), Janjusevic (2), Jovovic (7, 1p), Skrobic (5), Kocic (2) y Cvijic (4) -equipo inicial-, Risovic (ps), Lazic (-), Tabak (-), Agbaba (-), Mitrovic (-), Velickovic (1), Radevic (-), Vukajlovic (5) y Garovic (-). Marcador cada cinco minutos: 3-3, 6-6, 10-9, 14-12, 16-14 y 19-17 (descanso), 22-17, 23-17, 25-20, 27-24, 28-28 y 29-31 (final). Árbitros: Altmar y Horvath (HUN). Expulsaron con tarjeta roja directa a la jugadora serbia Jovana Jovovic (m.57). Además excluyeron por dos minutos a Arcos y Jennifer Gutiérrez por España; y a Skrobic (2), Jovovic, Agbaba y Velickovic por Serbia. --Efe--

El Mundial de balonmano 2025 ha vuelto a ponerse cuesta arriba para la selección española femenina tras su derrota ante Serbia por 29-31 en un partido donde las balcánicas les superaron en la parte final.

Las Guerreras, lideradas una vez más por Danila So Delagdo en el ataque, ganaban de seis goles a 20 minutos para el final. Pero el combinado serbio, entrenado por José Ignacio Prades, reaccionó en la fase decisiva para dejar a España con solo dos puntos tras la primera jornada de la ronda principal que disputa ahora en Dortmund (Alemania).

[Vuelve a ver el España - Serbia del Mundial femenino de balonmano íntegro en RTVE Play]

El equipo de Ambros Martín llegaba a esta main round con la moral recuperada tras la victoria ante Montenegro que hizo olvidar el tropiezo ante Islas Feroe. En los primeros minutos, el encuentro fue un intercambio de golpes (10-9 al minuto 15) en el que España sacó provecho a la contra de las pérdidas de su rival.

Paula Arcos entró al encuentro con la intensidad que la caracteriza y forzó mucho a la defensa serbia en el segundo cuarto de hora y España se fue al descanso con una pequeña ventaja: 19-17.

En la segunda parte, el equipo estiró esa renta gracias a las paradas de Nicole Morales, la combatividad de Kaba Gassama en el pivote y --sobre todo-- en la potencia de lanzamiento de Danila So Delgado, que anotó 11 goles.