España pierde con Serbia tras un mal final de partido y vuelve a complicarse el Mundial
- Las 'Guerreras', lideradas por Danila So Delagdo, ganaban de seis goles a falta de 20 minutos
- Mundial femenino de balonmano: Islandia – España, en directo este jueves a las 20.30 horas en RTVE Play
Ficha técnica:
29 - España: Morales; Bengoetxea (2), Etxeberria (1), Gassama (1), Lyndie Tchaptchet (1), So Delgado (11, 5p) y Jennifer Gutiérrez (2) -equipo inicial- Prades (ps), Vegué (1), Somaza (1), Arcos (4), Lysa Tchaptchet (-), Alicia Fernández (1), Erauskin (2), Elba Álvarez (2) y Arroyo (-).
31 - Serbia: Petkovic; Krpez-Slezak (5, 1P), Janjusevic (2), Jovovic (7, 1p), Skrobic (5), Kocic (2) y Cvijic (4) -equipo inicial-, Risovic (ps), Lazic (-), Tabak (-), Agbaba (-), Mitrovic (-), Velickovic (1), Radevic (-), Vukajlovic (5) y Garovic (-).
Marcador cada cinco minutos: 3-3, 6-6, 10-9, 14-12, 16-14 y 19-17 (descanso), 22-17, 23-17, 25-20, 27-24, 28-28 y 29-31 (final).
Árbitros: Altmar y Horvath (HUN). Expulsaron con tarjeta roja directa a la jugadora serbia Jovana Jovovic (m.57). Además excluyeron por dos minutos a Arcos y Jennifer Gutiérrez por España; y a Skrobic (2), Jovovic, Agbaba y Velickovic por Serbia.
--Efe--
El Mundial de balonmano 2025 ha vuelto a ponerse cuesta arriba para la selección española femenina tras su derrota ante Serbia por 29-31 en un partido donde las balcánicas les superaron en la parte final.
Las Guerreras, lideradas una vez más por Danila So Delagdo en el ataque, ganaban de seis goles a 20 minutos para el final. Pero el combinado serbio, entrenado por José Ignacio Prades, reaccionó en la fase decisiva para dejar a España con solo dos puntos tras la primera jornada de la ronda principal que disputa ahora en Dortmund (Alemania).
[Vuelve a ver el España - Serbia del Mundial femenino de balonmano íntegro en RTVE Play]
El equipo de Ambros Martín llegaba a esta main round con la moral recuperada tras la victoria ante Montenegro que hizo olvidar el tropiezo ante Islas Feroe. En los primeros minutos, el encuentro fue un intercambio de golpes (10-9 al minuto 15) en el que España sacó provecho a la contra de las pérdidas de su rival.
Paula Arcos entró al encuentro con la intensidad que la caracteriza y forzó mucho a la defensa serbia en el segundo cuarto de hora y España se fue al descanso con una pequeña ventaja: 19-17.
En la segunda parte, el equipo estiró esa renta gracias a las paradas de Nicole Morales, la combatividad de Kaba Gassama en el pivote y --sobre todo-- en la potencia de lanzamiento de Danila So Delgado, que anotó 11 goles.
Serbia, de menos a más; y España, al revés
España se puso seis arriba en el marcado (23-17) tras dejar a Serbia durante 11 minutos sin anotar. A continuación, sin embargo, las Guerreras empezaron a sufrir mucho otro partido más para defender el sistema 7-0 --cuando su rival vacía la portería--, acumuló errores y las balcánicas le endosaron un parcial de 0-6 para remontar el encuentro.
La mala racha la rompió --quién si no-- So Delgado desde los 7 metros, en un nuevo rol que la lateral aragonesa del Gloria rumano ha asumido también con eficiencia este día. Aunque eso no fue suficiente y España siguió sumida en las dudas en el desenlace del partido, cuando Serbia mostró su mejor nivel.
A continuación, en el Westfalenhalle de Dortmund, se completará la jornada en este grupo II con los partidos Islandia - Montenegro y Alemania - Islas Feroe.