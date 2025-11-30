España saca su mejor versión para soñar en el Mundial femenino de balonmano
- Las 'Guerreras' derrotan con claridad a Montenegro y pasan como primeras a la Main Round
- Comienza la fase principal: España - Serbia, este martes en Teledeporte y RTVE Play
Las 'Guerreras' sacaron su mejor versión cuando más se necesitaba. España ya estaba clasificada para la Ronda Principal de este Mundial después de la derrota de Paraguay ante Islas Feroe. Pero necesitaban llegar con una victoria al Westfalenhalle de Dortmund para tener opciones de luchar por meterse en los cuartos de final. Y esa victoria llegó ante Montenegro (26-31).
Las españolas salieron desde el primer momento dispuestas a llevar las riendas del partido. Lograron que las montenegrinas no estuvieran cómodas en la pista a base de intensidad en la defensa. Así consiguieron un parcial de 0-5 que obligó a Suzana Lazović a pedir el primer tiempo muerto con un 3-8 en el marcador.
Las montenegrinas mejoraron ligeramente después de los ajustes de su entrenadora y las paradas de su portera Armelle Attingré. Pero hoy las 'Guerreras' no estaban dispuestas a cometer los mismos errores que les costó el partido contra Islas Feroe. La defensa mantuvo a raya las acometidas de las montenegrinas y Jennifer Gutiérrez llevó la ventaja española a los 6 goles.
Los dos minutos de exclusión a Paula Arcos parecía la oportunidad propicia para Montenegro para recortar distancias. Sin embargo, España supo jugar en inferioridad y el acierto de Alicia Fernández, infalible desde los 7 metros, mantuvo el marcador en un 11-15 antes del descanso.
Montenegro arriesga y pierde
Las balcánicas regresaron del vestuario con otra actitud y desplegaron sus mejores minutos en el Trier Arena. En todas sus posesiones, su portera acudía al banquillo para atacar en superioridad 7 contra 6. España tardó algunos minutos en encontrar la fórmula para contrarrestar estos ataques.
Pero la intensidad en defensa de las 'Guerreras', extraordinarias como no se había visto hasta ahora en el Mundial, volvió a descolocar a las montenegrinas, forzando errores e imprecisiones. España aprovechaba cualquier robo para volar hacia el área rival y metió varios goles a puerta vacía que volvieron a dispararlas en el electrónico. Otro parcial de +5 llevó la ventaja a su máximo de todo el partido (15-23) a falta de 16 minutos.
Las montenegrinas apretaron en el tramo final del partido, conscientes de que necesitaban recortar la ventaja española a menos de 4 goles para salvar su liderato del grupo. Pero hoy no hubo desconexión de las de Ambrós Martín, que mantenían la renta cuando quedaban 7 minutos para el final (19-27).
Una exclusión de Bengoetxea propició que las montenegrinas encontraran la vía para acercarse (25-30). El seleccionador nacional pidió tiempo muerto. "Este último ataque es para ganar al grupo", arengó Martín a las 'Guerreras' y un lanzamiento a la red de Paula Arcos sentenciaba el primer puesto para España.
La selección pasa como primera de grupo a la Main Round donde tendrá que clasificarse entre las dos primeras para pasar a cuartos de final. España se medirá consecutivamente a Serbia, Islandia y Alemania, anfitriona en Dortmund y que es la única del grupo que partirá con dos victorias en su casillero. Las 'Guerreras' tendrán que seguir dando su mejor versión si quieren avanzar a la fase final.