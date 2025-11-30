España saca su mejor versión para soñar en el Mundial femenino de balonmano

Las 'Guerreras' sacaron su mejor versión cuando más se necesitaba. España ya estaba clasificada para la Ronda Principal de este Mundial después de la derrota de Paraguay ante Islas Feroe. Pero necesitaban llegar con una victoria al Westfalenhalle de Dortmund para tener opciones de luchar por meterse en los cuartos de final. Y esa victoria llegó ante Montenegro (26-31).

Las españolas salieron desde el primer momento dispuestas a llevar las riendas del partido. Lograron que las montenegrinas no estuvieran cómodas en la pista a base de intensidad en la defensa. Así consiguieron un parcial de 0-5 que obligó a Suzana Lazović a pedir el primer tiempo muerto con un 3-8 en el marcador.

Las montenegrinas mejoraron ligeramente después de los ajustes de su entrenadora y las paradas de su portera Armelle Attingré. Pero hoy las 'Guerreras' no estaban dispuestas a cometer los mismos errores que les costó el partido contra Islas Feroe. La defensa mantuvo a raya las acometidas de las montenegrinas y Jennifer Gutiérrez llevó la ventaja española a los 6 goles.

Los dos minutos de exclusión a Paula Arcos parecía la oportunidad propicia para Montenegro para recortar distancias. Sin embargo, España supo jugar en inferioridad y el acierto de Alicia Fernández, infalible desde los 7 metros, mantuvo el marcador en un 11-15 antes del descanso.