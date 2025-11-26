España gana con solvencia a Paraguay en el primer partido del Mundial femenino de balonmano

Ficha técnica: 26 - España: Prades; Erauskin (1), Arcos (1), Gassama (2), Lyndie Tchaptchet (-), Somaza (4) y Vegué (5, 3p) -equipo inicial- Wiggins (ps), Jennifer Gutiérrez (1), Etxeberria (3), Lysa Tchaptchet (-), So Delgado (6), Alicia Fernández (2p), Elba Álvarez (-), Arroyo (-) y Bengoetxea (1) 17 - Paraguay: Ocampos; Mendoza (4), Insfrán (3, 2p), Paula Fernández (2), Leiva (-), Acuña (1) y Lugo (-) -equipo inicial- Machuca (ps), Fiore (3), Gisela González (-), Fleitas (-), Portillo (2, 1p), Torres (-), Samaniego (1), Enríquez (1) y Valdovinos (-) Marcador cada cinco minutos: 2-2, 5-4, 8-5, 12-5, 14-8 y 15-9 (descanso) 17-11, 18-13, 20-13, 21-14, 25-17 y 26-17. Árbitros: Gheisarian y Gheisarian (IRI). Excluyeron por dos minutos a Jennifer Gutiérrez y Carmen Arroyo por España; y a Lugo (2) y Gisela González por Paraguay. --Efe--

La selección española femenina de balonmano ha empezado con una victoria clara ante Paraguay por nueve goles (26-17) en el Mundial de Países Bajos y Alemania.

De esta forma, las Guerreras suman dos puntos importantes en sus aspiraciones para pasar a la ronda principal (main round) y luego a los cuartos de final, el gran objetivo del combinado de Ambros Martín.

Este miércoles, en la primera jornada de este campeonato, la jugadora más destacada de España ha sido Danila So Delgado, que ha anotado seis goles de siete lanzamientos. y ha sido la máxima anotadora.

Paraguay, uno de los rivales a priori más débiles de este Mundial, ha quedado además lastrada por las lesiones que han sufrido durante este encuentro Delyne Leiva y Sabrina Fiore.

En la primera parte, España aprovechó las pérdidas del equipo suramericano para abrir una brecha en el marcador de hasta siete tantos, y explotó tanto su tiro exterior como su eficiencia desde los 7 metros, además de contar con una Paula Prades muy segura en la portería.

En la segunda mitad, y con el el joven equipo español no se dejó sorprender y certificó un triunfo para dar confianza al grupo, que ha celebrado además los 100 partidos con la selección absoluta de Maitane Etxeberria.

El viernes, las Guerreras se enfrentarán en esta misma sede de Tréveris (Alemania) a la debutante mundialista Islas Feroe en la segunda jornada del grupo D.