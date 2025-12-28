Gala Inocente, Inocente 2025: Descubre las distintas formas para donar a los más necesitados

La Navidad es la época perfecta para ayudar a las personas que más lo necesitan. Por eso, la Gala Inocente, Inocente 2025 vuelve para recaudar dinero mezclando dos cosas que nos encantan: el humor y la solidaridad. Este año, esta gala celebra su 30 aniversario y la causa será el cáncer infantil para impulsar programas asistenciales y de investigación para menores y sus familias. El formato estará conducido por grandes comunicadores como Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado.

¿Quiénes son las víctimas de 2025? Famosos procedentes del mundo del deporte, la televisión, la actuación o la música protagonizarán las bromas más divertidas y esperadas del año: Itziar Miranda, Nadia de Santiago, Santi Cazorla o Leire Martínez entre sus víctimas. Si quieres aportar tu granito de arena a la fundación mientras disfrutas del domingo noche, aquí te contamos cómo puedes hacerlo.

¿Qué es la Fundación Inocente, Inocente? Esta organización lleva desde 1995 apoyando a más de 400 entidades dedicadas a mejorar la calidad de vida de los niños enfermos, con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Su actividad como organismo público y como empresa implicada en la colaboración con la labor social y la infancia les ha llevado a recibir numerosos premios. A lo largo del 2022 ha ayudado a 30.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, además de haber apoyado a 100 proyectos distintos y hecho realidad 13 de ellos, consiguiendo de esta manera contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los menores que más los necesitan. Otra iniciativa de la fundación es la gala anual Inocente, Inocente. Es uno de los fondos de recaudación más grandes de la organización, gracias al cual consiguieron el año pasado 1.6 millones de euros para ayudar a los niños hospitalizados y a sus familias afectados por la DANA. Este 2025, la recaudación va destinada para ayudar a los niños hospitalizados, afectados por el cáncer infantil y así poder impulsar programas asistenciales y de investigación para menores y sus familias.