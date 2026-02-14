Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo: cambio de tercio en esquí alpino con el eslalon gigante

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya han atravesado su ecuador oficialmente: este viernes ya cumplieron la octava jornada desde su inauguración y con la de hoy son otras ocho las que quedan hasta su clausura.

En clave española, el nombre el día es Nil Llop. A sus 22 años el patinador de velocidad de El Prat de Llobregat debuta en unos Juegos tras ser reserva en Beijing 2022 (en directo en Teledeporte y RTVE Play).