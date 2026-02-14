Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo: cambio de tercio en esquí alpino con el eslalon gigante
- Las cinco de la tarde es la hora de la final de 500m en el patinaje de velocidad, la única hoy con participación española
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya han atravesado su ecuador oficialmente: este viernes ya cumplieron la octava jornada desde su inauguración y con la de hoy son otras ocho las que quedan hasta su clausura.
En clave española, el nombre el día es Nil Llop. A sus 22 años el patinador de velocidad de El Prat de Llobregat debuta en unos Juegos tras ser reserva en Beijing 2022 (en directo en Teledeporte y RTVE Play).
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 14 de febrero, en directo
-
9:00
¡Buenos días y bienvenidos a otra jornada de Milano Cortina 2026 a los enamorados del olimpismo! Aquí te iremos contando y guiando por toda la actividad de la jornada, con especial atención a las retransmisiones de Teledeporte y RTVE Play.
-
9:02
La cuota española de la jornada la encontraremos en patinaje de velocidad con la participación de Nil Llop en la final de los 500m a partir de las cinco de la tarde.
Si quieres conocer algo más sobre él te dejamos este vídeo grabadao hace algunas semanas donde cuentaque ha encontrado una inspiración en MotoGP. Más concretamente, en Marc Márquez.
“¿¿ "He tenido bastantes lesiones, muchas seguidas como él... Soy un gran fan".— Teledeporte (@teledeporte) January 2, 2026
¿¿ ¿¿ Nil Llop se mira en el espejo de Marc Márquez.
Es el primer patinador de velocidad que representará a España en unos Juegos Olímpicos.
Podrás verlos del 6 al 22 de febrero, en RTVE. pic.twitter.com/WdYKrZDk6v“
-
9:10
Antes, la primera gran cita de la jornada es con el esquí alpino en Bormio: primera manga del eslalon gigante masculino desde las 10 de la mañana, en directo en Teledeporte y RTVE Play.
-
-
10:04
¡Arranca la primera ronda del eslalon gigante!
La sensación brasileña, Lucas Pinheiro Braathen, abre fuego con la primera bajada del día
Síguelo AQUÍ EN DIRECTO
-
10:09
Espectacular la bajada de Lucas Pinheiro, que ha marcado un tiempazo que, de momento no mejora nadie. Ni siquiera Marco Odermatt, el gran favorito de la prueba.