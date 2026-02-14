Benidorm Fest 2026, en directo la final en vídeo: Tú puedes decidir quién gana la quinta edición
- Los doce clasificados en semifinales compiten por hacerse con la mítica Sirenita
El Benidorm Fest corona esta noche al ganador de su quinta edición. Tras dos semifinales de infarto, los doce artistas más votados en estas galas previas lucharán por conquistar a público y jurado para hacerse con la Sirenita, un trofeo mítico que vuelve por este aniversario.
MAYO, KITAI, ASHA, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda! & bailamamá o Tony Grox y LUCYCALYS: ¿Quién escribirá su nombre en la historia del Benidorm Fest y se unirá al olimpo del certamen alicantino junto a Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody? Este sábado lo descubrimos.
En directo, la final del Benidorm Fest 2026
-
20:34
Kenneth dedica su "Los ojos no mienten" a "todos los jóvenes soñadores". "Yo nunca dejé de creer", asegura, antes de afirmar que, si pudiera hablar con su yo de niño, le diría que hizo muy bien en no rendirse.
-
20:19
Mikel Herzog Jr. está viviendo a tope la experiencia del Benidorm Fest: "Está siendo el nacimiento de una nueva era musical y artística, porque es la primera vez que canto un tema mío en un escenario y me está removiendo por todos los poros. Es cantar desde otro sitio", cuenta. "Está siendo una exploración loquísima", confiesa.
-
20:11
¡Sorpresón para María León! El Benidorm Calling ha querido felicitarle el cumpleaños con una tarta y una charanga para celebrar la ocasión. Julia Medina augura más colaboraciones: "No hay mejor tatuaje que seguir sacando música juntas en algún momento porque la música es para siempre, así que vendrán cosas".
-
20:01
The Quinquis quieren apelar al espíritu gamberro. "Ese es el espíritu de The Quinquis, que nos da igual 8 que 80 y saltamos lo que haga falta". Y si ganasen el premio, ¿qué es lo primero quinqui que harían? "Lo vamos a fundir y vender en el vendo oro".
-
19:56
Izan Llunas reflexiona sobre su participación en el Benidorm Fest: "Hoy no canto solo, voy a cantar con una historia detrás y con una gente maravillosa como vosotros". Va a salir a disfrutar y a pasárselo bien esta noche, cuenta, antes de hablar sobre que todos pueden conectar con su canción. "Hoy por ejemplo me podría identificar porque es un flechazo con todos vosotros", bromea en este San Valentín.
-
19:51
MAYO confiesa que no tiene ni idea de cuántos vaqueros salen en su puesta en escena, pero tiene claro que no le gustaría "ver esa factura de denim". Pero ¿por qué hay tantos vaqueros en el escenario? El denim va acorde a la estética de su disco y también sigue la metáfora de utilizar "fast fashion, fast food y un poco con las relaciones igual, vamos consumiendo relaciones y quedándonos con ese bagaje".
-
19:48
En Benidorm Calling nuestros compañeros Daniel Borrego y Patri Campos hablan con algunos de los artistas que participan en esta gran final. KITAI comenta qué pasó durante su actuación de la primera final, en la que no pudimos ver un plano que estaba planteado: "Tembló la tarima y se cayó al suelo la cámara. No fue un fallo de nadie".
-
19:33
En plena cuenta atrás, a solo dos horas y media de que empiece la final, viajamos a la ciudad alicantina junto a Ángela Fernández, Javi Hoyos y Marina Rivers en Benidorm Calling. El programa nos descubre la ultimísima hora en una entrega que podrás seguir en RTVE Play desde ya mismo. Comienza el programa, que nos trae la ultimísima hora.
-
19:26
Este es el orden completo en el que actuarán los artistas del Benidorm Fest 2026 en su gran final:
1. MAYO - "Tócame"
2. KITAI - "El Amor Te Da Miedo"
3. ASHA - "Turista"
4. Dani J - "Bailándote"
5. The Quinquis - "Tu No Me Quieres"
6. Izan Llunas - "¿Qué vas a hacer?
7. Mikel Herzog Jr. - "Mi Mitad"
8. María León ft. Julia Medina - "Las Damas y el Vagabundo"
9. Rosalinda Galán - "Mataora"
10. Kenneth - "Los Ojos No Mienten"
11. Miranda! & bailamamá - "Despierto Amándote"
12. Tony Grox y LUCYCALYS - "T AMARÉ"
-
19:19
El primer participante en actuar esta noche será MAYO, que interpretará "Tócame". Tony Grox y LUCYCALYS serán, por otra parte, los últimos de nuestros artistas en presentar su propuesta, en su caso "T AMARÉ". El orden ha sido determinado por sorteo, con Nebulossa como mano inocente. Las papeletas se dividían entre aquellas que marcaban primera mitad del show para cuatro artistas, segunda mitad para cuatro y según disposición del equipo creativo para cuatro. Se ha realizado así, como explicaba César Vallejo en rueda de prensa, debido a que buena parte de los concursantes comparten cuerpo de baile, así como por las puestas en escena.
-
19:03
¿Quién se alzará con la victoria y se llevará a casa el trofeo de la Sirenita? ¡Eso está en manos del público! Los espectadores podrán votar por medio de SMS, llamadas y la propia aplicación de RTVE Play, a través de la cual gratuitamente se podrá votar una sola vez. En el 50% del voto popular también se contará la votación del jurado demoscópico, mientras que el otro 50% lo determinará el jurado. Juntos elegirán la canción ganadora del Benidorm Fest 2026.
-
18:57
Este sábado se subirán al escenario del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm ni más ni menos que 12 artistas: MAYO, KITAI, ASHA, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda! & bailamamá y Tony Grox y LUCYCALYS. Han sido elegidos en las semifinales al conseguir más votos por parte de jurado profesional y público y ahora uno de ellos sucederá a Melody en el certamen.
-
18:52
¡Llegó el gran día! Esta noche el Benidorm Fest corona a su flamante nuevo ganador o ganadora en la gran final de su quinta edición, una fecha muy señalada para la que RTVE ha montado un gran espectáculo que no te puedes perder. Empezará a las 22.00 horas y podrás verla en La 1 y en RTVE Play. Recuerda que también en este minuto a minuto podrás seguir todo lo que ocurre en directo con vídeos y la señal de la gala.