Benidorm Fest 2026, en directo la final en vídeo: Tú puedes decidir quién gana la quinta edición

El Benidorm Fest corona esta noche al ganador de su quinta edición. Tras dos semifinales de infarto, los doce artistas más votados en estas galas previas lucharán por conquistar a público y jurado para hacerse con la Sirenita, un trofeo mítico que vuelve por este aniversario.

MAYO, KITAI, ASHA, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda! & bailamamá o Tony Grox y LUCYCALYS: ¿Quién escribirá su nombre en la historia del Benidorm Fest y se unirá al olimpo del certamen alicantino junto a Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody? Este sábado lo descubrimos.