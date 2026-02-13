Cuatro artistas y una misma idea: el nexo que une a Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody tras su paso por el Benidorm Fest

Después de dos semifinales de infarto, la gran final del Benidorm Fest reunirá el sábado 14 de febrero a Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody. Cuatro nombres clave en la historia reciente del festival que ahora, tras ganar sus respectivas ediciones, regresan como artistas invitadas. Además de ser las grandes triunfadoras del certamen, su coincidencia va mucho más allá del palmarés: juntas dibujan una radiografía muy clara de cómo ha cambiado la forma de entender el pop y el concepto de artista en España.

03.05 min Benidorm Fest 2022 - Chanel canta "SloMo" en la final

Aunque sus propuestas fueran muy diferentes entre sí, las cuatro comparten una misma manera de concebir la música como algo más que una canción. En sus respectivos pasos por el Benidorm Fest demostraron que hoy el escenario exige identidad, relato y una visión artística reconocible.

04.04 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Eaea" como ganadora

Chanel elevó el estándar del pop escénico con una propuesta milimétrica, pensada al detalle y con vocación internacional. Blanca Paloma apostó por la emoción, el simbolismo y la raíz, demostrando que el folclore puede dialogar con la vanguardia sin perder autenticidad.

03.08 min Benidorm Fest - Nebulossa canta "ZORRA" como ganadora

Nebulossa convirtió el pop electrónico y el mensaje generacional en una declaración estética y política, conectando con un público que busca verse reflejado en lo que escucha. Melody, ganadora del Benidorm Fest 2025, aportó otra pieza clave a ese mapa: la de una artista que supo reinterpretar su propia trayectoria y actualizarla para un nuevo contexto, combinando carisma, experiencia y una propuesta pensada para el gran escenario.

03.17 min Actuación de España en Eurovisión 2025: Melody con "ESA DIVA"

Las cuatro rompen, cada una a su manera, con la idea tradicional de artista pop. No dependen únicamente de la canción ni de una fórmula cerrada: construyen universos, cuidan la narrativa visual, entienden la televisión como aliada y hacen del directo una parte esencial de su discurso. Por eso, su regreso conjunto a la final del Benidorm Fest 2026 no es casual. Funciona como un reflejo del propio festival, que ya no solo busca un tema ganador del certamen, sino a artistas capaces de contar quiénes son y de representar una escena musical diversa, actual y sin complejos.

Todas ellas actuarán mañana, sábado 14 de febrero, durante la gran final del Benidorm Fest. ¿Te lo vas a perder?