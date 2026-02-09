Artistas invitados al Benidorm Fest 2026: Nombres, fechas y actuaciones en las diferentes galas

Que para muchos artistas -y no artistas- el Benidorm Fest es uno de los festivales de música del momento, es una realidad. Arranca el martes 10 de febrero con la primera semifinal; el jueves 12, la segunda; y por último, la gran final será el 14 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. ¡La cuenta atrás está en marcha!

Las candidaturas para participar en el Benidorm Fest han sido muchas, pero finalmente se han seleccionado solo 18 propuestas. En las dos semifinales compiten nueve artistas, de los que se clasificarán seis. Por tanto, a la final del sábado llegarán doce canciones, cuatro más que en la edición pasada.

00.24 min Cuenta atrás para el Benidorm Fest 2026: vive el certamen los días 10, 12 y 14 de febrero

Pero además de las propuestas musicales que compiten para tener un hueco en la final, hay artistas ya consagrados que aportarán ritmo y esplendor a las diferentes galas. Una manera espléndida para marcar la salida de un festival que tiene toda una semana de música por delante. ¡Te contamos cuáles son los artistas invitados!

Paloma San Basilio y Fangoria, invitadas en la primera semifinal Ya en 1985, Paloma San Basilio representó a España en el Festival de Eurovisión con "La fiesta terminó". Ahora, más de 40 años después, Paloma San Basilio vuelve a un festival de música gracias al Benidorm Fest 2026. La cantante es una de las artistas invitadas que actuará en la primera semifinal que tiene lugar este martes 10 de febrero. El director del Benidorm Fest, César Vallejo, ha asegurado que es un orgullo que Paloma San Basilio haya aceptado la invitación para formar parte de esta quinta edición de un festival que cada vez cuenta con más adeptos. Por su parte, la directora de Comunicación y Participación de RTVE María Eizaguirre ha afirmado que "Paloma es muy generosa y es una artista que está en un momento muy bonito de su carrera profesional, dando las gracias al público por todos estos años". La artista de "Juntos", una de sus canciones míticas por excelencia, nos deleitará así en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. Otra de las grandes noticias de este Benidorm Fest es que en la primera semifinal de este martes podremos disfrutar de Fangoria. Esta actuación supone el regreso de Alaska al festival de música, ya que la cantante fue una de las presentadoras del Benidorm Fest de 2022. Todo apunta a que Alaska nos mostrará algunas de las canciones de su nuevo trabajo, así que es una actuación que no te puedes perder. Y quién sabe si también nos harán bailar con grandes éxitos como "No sé qué me das" o "A quién le importa"... De cualquier manera, lo que sí tenemos claro es que uno de los grupos referentes del pop español estará en el escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm para celebrar la quinta edición de este festival de música.

Abraham Mateo y Luz Casal, invitados en la segunda semifinal Uno de los artistas del momento se suma a la celebración del quinto aniversario del Benidorm Fest. Abraham Mateo actuará como artista invitado de la segunda semifinal, que se celebrará el jueves 12 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. El artista gaditano vuelve a RTVE tras su especial de Nochebuena en La 1, en el que hizo un repaso por sus 20 años de carrera. El intérprete inundará con su música el escenario de la ciudad alicantina en una gala llena de emoción y de sorpresas. El artista se une así al gran cartel de músicos invitados que ya han confirmado su presencia en el Benidorm Fest 2026. Abraham Mateo A Abraham Mateo también se le sumará Luz Casal, que actuará como artista invitada en la segunda semifinal del festival de música. La presencia de una de las voces más icónicas de la música española es una muestra más de que el Benidorm Fest se quiere convertir en una cita preferente y atractiva para los artistas. Este certamen está logrando combinar las voces más consolidadas con aquellas propuestas nuevas que buscan hacerse un hueco en el panorama musical.