RTVE desvela el orden de actuación de los artistas en las semifinales del Benidorm Fest 2026

RTVE ha dado a conocer el orden de actuaciones de las semifinales del Benidorm Fest 2026, que este año cumple su quinto aniversario. Ambas galas tendrán lugar el 10 y 12 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. En cada gala se clasificarán seis artistas para la gran final del sábado 14 de febrero.

En la primera semifinal los artistas actuarán en este orden:

1. KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’

2. María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’

3. Luna Ki – ‘Bomba de amor’

4. Greg Taro – ‘Velita’

5. Izan Llunas – ‘¿Qué vas a hacer?’

6. Dora & Marlon Collins – ‘Rakata’

7. Tony Grox & LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’

8. Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’

9. Kenneth – ‘Los Ojos No Mienten’

La segunda semifinal seguirá el siguiente orden:

1. ASHA – ‘Turista’

2. KU Minerva – ‘No Volveré a Llorar’

3. Funambulista – ‘SOBRAN GILIPO**AS’

4. Dani J – ‘Bailándote’

5. The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’

6. Atyat – ‘Dopamina’

7. Rosalinda Galán – ‘Mataora’

8. MAYO – ‘Tócame’

9. Miranda! & bailamamá – ‘Despierto Amándote’

El orden de actuación de la final se conocerá desde Benidorm el viernes 13 de enero.