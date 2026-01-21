Este es el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026
- Kitai abrirá la primera semifinal con "El Amor Te Da Miedo", mientras que Kenneth la cerrará con "Los Ojos No Mienten"
- La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 se celebrará el próximo 10 de febrero
Cuenta atrás para la gran cita musical del año: el Benidorm Fest. La quinta edición del certamen alicantino arrancará el próximo mes de febrero y reunirá a 18 artistas, que competirán repartidos en dos semifinales los días 10 y 12 de febrero.
En cada una de ellas, seis participantes lograrán el pase a la final, por lo que la gran gala del 14 de febrero contará con 12 finalistas, convirtiéndose en la final con mayor número de actuaciones de la historia del festival. Una noche en la que se esperan grandes espectáculos y que contará, además, con la actuación especial de Chanel, ganadora de la primera edición con "SloMo".
El ganador del Benidorm Fest recibirá un premio en metálico de 150.000 euros, una dotación incorporada a partir de la edición de 2026 para impulsar la carrera musical del vencedor, con una parte destinada al intérprete y otra a los compositores del tema. Las tres galas estarán presentadas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, un cartel de lujo para la quinta edición del gran festival de la música en España.
Orden de actuación de la Primera Semifinal
Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Tony Grox & LUCYCALYS, son los nueve artistas que participarán el martes 10 de febrero en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026. Solo seis lograrán clasificarse a la final del próximo sábado 14 de febrero y alzarse con la sirenita de oro y los 150.000€ de premio. ¡Este es el orden de actuación!
1. Kitai - "El Amor Te Da Miedo"
2. María León ft. Julia Media - "Las Damas y el Vagabundo"
3. Luna Ki - "Bomba de amor"
4. Greg Taro- "Velita"
5. Izan Llunas - "¿Qué vas a hacer?"
6. Dora & Marlon Collins - "Rakata"
7. Tony Grox & LUCYCALYS - "T AMARÉ"
8. Mikel Herzog Jr. - "Mi Mitad"
9. Kenneth - "Los Ojos No Mienten"
En los próximos días conoceremos el orden de actuación de la Segunda Semifinal del Benidorm Fest 2026 donde participarán ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, Ku Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis.
Las novedades del Benidorm Fest 2026
La quinta edición del Benidorm Fest llega cargada de novedades para celebrar su aniversario: nuevos presentadores, nuevo equipo artístico y una imagen gráfica renovada firmada por el diseñador Iñaki San Juan. Entre los principales cambios destaca la incorporación de un premio en metálico de 150.000 euros, que se suma al trofeo de la Sirenita y que se repartirá entre intérpretes y autores de la canción ganadora, manteniéndose íntegros los derechos editoriales para la autoría.
El certamen refuerza además su proyección internacional con nuevos reconocimientos y alianzas. Estrena el Premio Spotify, que permitirá al artista ganador grabar un Spotify Single en Estocolmo, y consolida la colaboración de RTVE con Univision, ofreciendo a uno de los participantes la oportunidad de viajar a Estados Unidos y grabar un single con un productor destacado de la música latina, ampliando así el alcance del festival más allá del propio certamen.