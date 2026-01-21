Este es el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

Cuenta atrás para la gran cita musical del año: el Benidorm Fest. La quinta edición del certamen alicantino arrancará el próximo mes de febrero y reunirá a 18 artistas, que competirán repartidos en dos semifinales los días 10 y 12 de febrero.

En cada una de ellas, seis participantes lograrán el pase a la final, por lo que la gran gala del 14 de febrero contará con 12 finalistas, convirtiéndose en la final con mayor número de actuaciones de la historia del festival. Una noche en la que se esperan grandes espectáculos y que contará, además, con la actuación especial de Chanel, ganadora de la primera edición con "SloMo".

El ganador del Benidorm Fest recibirá un premio en metálico de 150.000 euros, una dotación incorporada a partir de la edición de 2026 para impulsar la carrera musical del vencedor, con una parte destinada al intérprete y otra a los compositores del tema. Las tres galas estarán presentadas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, un cartel de lujo para la quinta edición del gran festival de la música en España.

Orden de actuación de la Primera Semifinal Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Tony Grox & LUCYCALYS, son los nueve artistas que participarán el martes 10 de febrero en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026. Solo seis lograrán clasificarse a la final del próximo sábado 14 de febrero y alzarse con la sirenita de oro y los 150.000€ de premio. ¡Este es el orden de actuación!

1. Kitai - "El Amor Te Da Miedo" 02.57 min Benidorm Fest 2026 | "El Amor Te Da Miedo", vídeo musical de la canción de KITAI

2. María León ft. Julia Media - "Las Damas y el Vagabundo" 02.52 min Benidorm Fest 2026 | "Las Damas y el Vagabundo", vídeo musical de la canción de María León ft. Julia Medina

3. Luna Ki - "Bomba de amor" 02.56 min Benidorm Fest 2026 | "Bomba de amor", vídeo musical de la canción de Luna Ki

4. Greg Taro- "Velita" 03.00 min Benidorm Fest 2026 | "Velita", vídeo musical de la canción de Greg Taro

5. Izan Llunas - "¿Qué vas a hacer?" 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "¿Qué vas a hacer?", vídeo musical de la canción de Izan Llunas

6. Dora & Marlon Collins - "Rakata" 02.51 min Benidorm Fest 2026 | "Rakatá", vídeo musical de la canción de Dora & Marlon Collins

7. Tony Grox & LUCYCALYS - "T AMARÉ" 02.39 min Benidorm Fest 2026 | "T AMARÉ", vídeo musical de la canción de Tony Grox & LUCYCALYS

8. Mikel Herzog Jr. - "Mi Mitad" 03.03 min Benidorm Fest 2026 | "Mi Mitad", vídeo musical de la canción de Mikel Herzog Jr.

9. Kenneth - "Los Ojos No Mienten" 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "Los Ojos No Mienten", vídeo musical de la canción de Kenneth En los próximos días conoceremos el orden de actuación de la Segunda Semifinal del Benidorm Fest 2026 donde participarán ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, Ku Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis.