RTVE presenta las 18 canciones del Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest 2026 refuerza su apuesta por la calidad y la diversidad musical en su quinto aniversario. RTVE ha presentado oficialmente las 18 canciones de la próxima edición del certamen en una rueda de prensa celebrada en el Estudio 5 de Prado del Rey (Madrid).

Música pop, urbana, bachata, copla, electrónica, funk, rock... Un año más, RTVE abre las puertas de “la Casa de la Música” para disfrutar de la mejor música en el que es ya el principal motor de promoción de la industria musical española. Los temas ya están disponibles en RTVE Play, en la playlist oficial de Spotify y en las plataformas digitales de los artistas.

RTVE se consolida como ‘La Casa de la Música’ Sergio Calderón, director de TVE, ha asegurado que RTVE está preparando una edición “espectacular” que brillará por la gran variedad de géneros y artistas: “Ya hemos dado los primeros pasos para celebrar una edición muy potente, que confirme el éxito del Benidorm Fest a pesar de su corta vida. La Casa de la Música es RTVE y lo vamos a demostrar en los últimos días del año y en los primeros meses de 2026”. César Vallejo, director del Benidorm Fest, ha destacado que el proceso de trabajo de este año está muy avanzado: “Estamos en la tercera semana de ensayos, trabajando la parte vocal con los artistas. Es un proceso diferente y muy bonito que nos permite que todo lo que veamos en Benidorm esté muy hecho para que todo brille más. Además, hay un ambiente buenísimo”. Vallejo ha añadido que este es un “modelo ampliado” de la experiencia anterior: “Ahora podemos controlar mejor lo que ocurre, siempre de la mano de los artistas. Ellos traen sus ideas y propuestas y hemos trabajado mano a mano para lograrlo”. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha anunciado una de las grandes novedades de esta quinta edición del festival: “Esta edición es la de la consolidación. Al margen del premio económico, hoy hacemos públicos dos acuerdos que suponen un antes y un después en la historia del festival. Por un lado, Spotify, la principal plataforma digital de música en el mundo, llevará a la cuna de la música, a Suecia, a uno de nuestros artistas; y por otro lado TelevisaUnivision, el medio de comunicación en español más importante al otro lado del Atlántico, hará lo mismo con otro concursante en Miami”. Eizaguirre ha agradecido a los artistas su valentía. “No os vamos a fallar”, ha dicho. También ha puesto en valor la dedicación de todos los trabajadores y trabajadoras de RTVE: “Gracias a ellos, el Benidorm Fest es un sueño hecho realidad”. En esta rueda de prensa, por cuarto año consecutivo, también se han presentado las fotografías oficiales del Benidorm Fest 2026 a cargo del prestigioso fotógrafo Valero Rioja. Podrán verse en todas las acciones de Comunicación y en los materiales promocionales del festival, incluidas las pantallas de Gran Vía y la plaza de Callao, en Madrid, durante las fiestas navideñas. Durante toda la presentación de las canciones, #BenidormFest2026 ha sido tendencia en redes sociales llegando en algunos momentos hasta los primeros puestos.

Reflejo del panorama musical en español: 18 canciones para todos los públicos Los artistas que forman parte del Benidorm Fest 2026 han presentado sus canciones en exclusiva en esta rueda de prensa. ASHA – ‘Turista’: “Este tema nace en Ciudad de México porque me encanta componer cuando viajo. Nace con un equipo increíble que proviene de países diferentes. Me siento muy reflejada con mi canción porque soy una persona nómada y viajera que le gustan las sensaciones nuevas y las aventuras”. Compuesta por: Hajar Sbihi (ASHA), Nicole Zignago, Felipe González y Bruno Hermes Valverde Juárez Atyat – ‘Dopamina’: “Por dentro quiero gritar, estoy muy emocionada. ‘Dopamina’ nos va a dar la fusión entre dos culturas. Soy española y egipcia y mi canción tiene esa mezcla de latino con un toque árabe que me caracteriza. Tendrá mucho baile, voy a sudar”. Compuesta por: Atyat, Yoby Zúñiga, Jorge Dellacruz y Dale Pututi Dani J – ‘Bailándote’: “Siempre digo que 11 de cada 10 recomiendan la bachata porque es curativa y yo estoy de acuerdo. Llevo muchos años poniendo la bandera de España en muchos países y poder hacerlo en mi país es muy emocionante”. Compuesta por: Rafael Vergara Hermosilla Dora & Marlon Collins – ‘Rakata’:“Es una macarrada. Es nuestra vibe, es para bailarla en tu cuarto, que no te vea nadie o que te vea todo el mundo. Queremos que todo el mundo se lo goce. Vamos a bailar, va a ser muy divertido y el tema te da pie a ese macarrismo”. Compuesta por: Edu Requejo, Andrés Pardo Torres y Dora Postigo Funambulista – ‘SOBRAN GILIPO**AS’: “Lo que dice esta canción es necesario. Quiero reivindicar que nos miremos más a los ojos, que conectemos más, que quitemos la vista de las pantallas y que dejemos de hacer caso a los falsos gurús que nos dicen lo que tenemos que hacer. Llevo muchos años en la música y esta noche sí estaba nervioso; estoy muy contagiado de esta energía y de lo bonito que está siendo todo”. Compuesta por: Diego Cantero (Funambulista) y Luis Ramiro Greg Taro – ‘Velita’: “La canción va de la pena que da cuando se apaga una vela. La canción nace del campamento de composición y en cuatro horas salió. La energía que nos dais nos contagia, estoy muy feliz. Que se encienda muchas velitas y que no se apaguen. Que seamos conscientes de las cosas buenas que tenemos”. Compuesta por: Blake Martin, Greg Taro, Jheynner Argote y Yoby Zuñiga Izan Llunas – ‘¿Qué vas a hacer?’: “Es un tema difícil de cantar, pero me estoy preparando muy bien y voy a por todas. La canción sale del campamento de composición y surgió todo muy rápido, fue perfecto. Es mi puesta de largo, estáis cumpliendo un sueño que me hice a mi yo de diez años”. Compuesta por: Diego Seijas, Izan Llunas y Aty Kenneth – ‘Los Ojos No Mienten’: “Venimos a poner temperatura en el Benidorm Fest. Tengo muchas ganas de salir al escenario y mostraros lo que llevo dentro. Muchas veces los ojos hablan más que las palabras y puedes detectar lo que está pensando alguien solo con la mirada. Es un tema exigente, pero me gustan los retos y dar lo mejor de mí”. Compuesta por: Carlos Alfredo Colina Acevedo (Kenneth) e Iñigo Pérez Carramal KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’: “Todos hemos pasado por una situación en la que estás con alguien a quien le da miedo el compromiso. Apelamos a que hace falta más amor en este mundo y no tiene que dar miedo sino todo lo contrario. Llevamos trabajando en la música toda nuestra vida y esta oportunidad es muy bonita; es momento para seguir aprendiendo y para llevar nuestra visión del rock a la gran pantalla. Estamos muy ilusionados”. Compuesta por: David Serrano, Kenya Saiz, Edu Venturo y Fabio Yanes KU Minerva – ‘No Volveré a Llorar’: “He jurado que no voy a llorar, pero seguro que alguna lágrima me cae con esta experiencia... Esta canción tiene mucho significado para mí, me lleva a otra etapa. Es un renacer, volver a estar ahí, la mariposa que está en su crisálida y vuelve a expandirse y a brillar. Estoy trabajando mucho y espero que sea una experiencia que no voy a olvidar en mi vida”. Compuesta por: Ignacio Canut, Mauro Canut, Fernando Delgado y Juan Sueiro Luna Ki – ‘Bomba de amor’: “Estoy temblando de volver después de cuatro años. Es una expansión de amor. Cuando tratas con amor a tu entorno, eso se expande. Es la información que das al mundo; es la única bomba que deberíamos tener, una bomba de amor. Va de bailar, de disfrutar, de quedarse con lo bueno de la vida. La luna tiene dos caras, como yo. Ahora estoy explorando todas mis facetas y estoy explotando mi esencia”. Compuesta por: Luna Górriz (Luna Ki) y Eduardo García Daban María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’: “Es una canción alegre y positiva de dos mujeres que se dan la mano y miran al futuro con ilusión. La música tiene el poder de transformar algo malo en algo positivo. Esta canción nació en el campamento de composición y se puede extrapolar a muchas situaciones. Puede ser de dos mujeres que se unen porque un hombre les ha hecho daño o se puede extrapolar a la industria musical, que muchas veces se empeña en enfrentarnos”. Compuesta por: María León, Pablo Cebrián, Teresa Ferrer y Adrián Atalaya MAYO – ‘Tócame’: “Es una declaración de intenciones, a estar enamorado y vivir el amor intensamente. Está muy integrado en mi proyecto el cantar y expresar también corporalmente lo que quiero decir. Llego a Benidorm con muchas ganas, con todo más asentado y visualizando cómo va a ser todo. Tengo muchísima ilusión”. Compuesta por: Álvaro Gutiérrez Mayo, Raúl Gómez, Ana Julieta Calavia, Rose Molina, y Liam Garner Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’: “Es mi primera experiencia artística personal. Esta canción cuenta lo que quería decir para empezar con mi proyecto y lo que quería que el público conociese de mí. Tengo mi parte divertida pero también tengo mis demonios que a veces no me permiten arrancar. Muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos y los que nos ponemos trabas. Estoy muy emocionado por esta oportunidad”. Compuesta por: Mikel Herzog Jr., Dani HDZ e Iván Herzog Miranda! & bailamamá – ‘Despierto Amándote’: “Somos grandes amigos y es muy bonito hacer esto juntos. Ya habíamos trabajado juntos con Varry Brava y teníamos muy buena onda. Nuestra canción canta al amor de telenovela, sin prejuicios; es muy bailona y efectiva. Suena a ochenta, a los synth pop, a nuestros referentes del pop español. Cada uno de nuestros proyectos le aporta su toque personal a la canción. También tiene mucha influencia de Benidorm”. Compuesta por: Alejandro Gustavo Sergi Galante, Gerardo López Von Linden y Diego Román Gutman Goldfinger Rosalinda Galán – ‘Mataora’: “La locura, el folclore estrafalario… Es mi forma de ser una mataora. La canción está inspirada en el mito de Carmen de Mérimée, y le pone voz a la femme fatale que siempre se ha juzgado desde la mirada masculina. Es un pasodoble eléctrico, arriesgado, pero sin miedo al éxito”. Compuesta por: Rosalinda Galán Parrales, Greta Chasca Rocchi y Ainoa Buitrago The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’: “La canción habla de un despecho muy lúcido, cuando ya sabes que te quieren traicionar o que solo te quieren por interés. De ahí sacar la rabia, y está cantado desde ahí. Esta propuesta nos ha hecho explorar cosas nuevas, ver qué hay de la raíz, del barrio y de la pista de baile para llevarlo al Benidorm Fest. Hemos metido funk, soul, electrónica… es una canción en la que comulgan todos esos estilos y que hacen tan especial nuestra propuesta”. Compuesta por: Sergio Sastre, Maximiliano Jiménez y Marcos Miranda Tony Grox & LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’: “Estamos felices y muy emocionados. La canción surgió en el estudio, pensamos que era perfecta para traerla al festival con la voz de Lucía. Creemos que aportará frescura, buen rollo y mucha alegría al festival. Ver que algo que surgió en un estudio llegue tan lejos es un honor”. Compuesta por: Antonio Ramírez Bernal y Lucía Sánchez Manzorro

Reparto de semifinales RTVE ya ha desvelado los artistas que actuarán en cada semifinal. Además de este anuncio, César Vallejo, ha avanzado una de las novedades de este año: “En cada semifinal van a pasar 6 artistas, aumentando así el número de finalistas. Querríamos haber hecho una final de 18 candidaturas, pero por producción no ha sido posible. Pero es un gran cambio con respecto a ediciones anteriores”. El martes 10 de febrero, en la primera semifinal se subirán al escenario: Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Tony Grox & LUCYCALYS. La segunda semifinal tendrá lugar el 12 de febrero con: ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis.

Nuevos horizontes y alianzas internacionales El Benidorm Fest se ha consolidado como uno de los principales motores en España para la proyección de los artistas. Es por eso que, aprovechando la quinta edición del certamen, RTVE ha redoblado sus esfuerzos para reforzar su vocación internacional y abrir nuevas oportunidades para la industria musical española. Además del nuevo premio económico de 150.000€ para el ganador o ganadora del festival, RTVE continúa tendiendo puentes con Estados Unidos y con Latinoamérica a través de su alianza con Univision. En 2026, la cadena ofrecerá a uno de los participantes la posibilidad de viajar a Estados Unidos como invitado especial de la cadena para dar a conocer su trayectoria y su propuesta musical. Durante esta experiencia, el artista seleccionado podrá además grabar un single junto a uno de los productores más reconocidos de la industria de la música latina, ampliando así el impacto del Benidorm Fest más allá de su premio económico. Las sinergias del festival siguen creciendo con la incorporación de Spotify como nuevo socio estratégico. Como novedad, el Benidorm Fest estrena el Premio Spotify, una distinción creada para poner en valor el talento musical del certamen. El ganador será elegido por un panel de expertos de la plataforma, que evaluará las propuestas según criterios editoriales y datos propios de Spotify. El reconocimiento se entregará sobre el escenario y permitirá al artista galardonado grabar un Spotify Single en el estudio insignia de la compañía en Estocolmo. Esta iniciativa forma parte de Spotify Singles, una serie de grabaciones originales lanzada en 2017 que supera los 10.000 millones de reproducciones y cuenta con más de 750 artistas participantes en 45 países, entre ellos referentes españoles como Judeline, Zahara y Lola Índigo, primera artista española en grabar un single en el estudio de Estocolmo. Según Melanie Parejo, Head of Music for Southern and Eastern Europe de Spotify, para la plataforma “es importante estar donde se apoya la música y en todas las fases posibles de la carrera de un artista. Para nosotros era crucial apoyar este proyecto de la mejor forma que sabemos”. Un acuerdo que ha salido adelante gracias al trabajo conjunto. “Llevamos trabajándolo durante años y ya os habéis convertido en un socio muy importante para RTVE”, ha señalado María Eizaguirre. Por su parte Sergio Calderón ha añadido: “Queremos seguir construyendo carreras y que no se queden solo en Benidorm. Es nuestro compromiso con la expansión internacional de la marca Benidorm Fest. Queremos que se convierta en una marca plena, sólida y comprometida con los artistas”. A ellos se ha dirigido: “Queremos que sea un escaparate para mostrar vuestro arte, pero muchos comenzáis aquí. En la Casa de la Música hay muchos artistas que han empezado aquí y que han expandido sus carreras. Queremos que siempre recordéis que aquí fue vuestra primera vez”.