Sánchez reconoce "discrepancias" con Sumar y responsabiliza a la derecha política y mediática del "blanqueamiento" de Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido "discrepancias" con sus socios de coalición al ser organizaciones políticas "con una cultura diferente". Pese a esto, ha subrayado que "hay muchas cosas que unen al PSOE y a Sumar", como la hoja de ruta basada en los "avances que están implementando en estos siete años" de mandato. Con estas palabras, Sánchez ha rebatido la petición de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de llevar a cabo una remodelación del Gobierno.

Así se ha pronunciado este jueves el presidente desde el Consejo Europeo de Bruselas en plena crisis con los socios del Ejecutivo. Ante los casos de corrupción y las numerosas denuncias por presunto acoso sexual por parte de dirigentes socialistas, desde Sumar solicitaron a Sánchez una remodelación del Gobierno y una reunión bilateral, que previsiblemente se celebrará este viernes.

Según ha detallado Sánchez, todavía queda trabajo por hacer con Sumar "hasta el año 2027", año en el que terminaría la legislatura si no se adelantan las elecciones generales. Entre otras medidas, el presidente ha explicado que ahora están negociando "con los agentes sociales" un incremento del salario mínimo interprofesional que "va a beneficiar a muchísimos millones de trabajadores en nuestro país" y que figura entre las principales demandas de Sumar.

Díaz ha pedido una remodelación del Gobierno y desde Sumar se ha advertido al PSOE de que gobernar para resistir, sin hacer cambios profundos, solo sirve para dar alas a Vox. Sin embargo, Sánchez ya ha asegurado que no habrá una crisis de Gobierno y solo llevará a cambio cambios puntuales como el que tiene que hacer para sustituir a Pilar Alegría como portavoz y ministra de Educación debido a su candidatura por el PSOE a la presidencia de Aragón.

Sánchez alerta del crecimiento "demoscópico de la ultraderecha" En este contexto de crisis entre los socios de Gobierno, Sánchez ha alertado del "crecimiento demoscópico de la ultraderecha", que lo atribuye al "blanqueamiento que está haciendo la derecha desde hace siete años", en referencia al Partido Popular y a la "derecha mediática". En palabras del presidente, el PP lleva siete años "blanqueando" a Vox y ha criticado que lo comparen con los acuerdos entre el PSOE y los partidos a su izquierda: "Recuerdo haber escuchado decir 'si ustedes pactan con Unidas Podemos, que tiene al Partido Comunista dentro, nosotros podremos pactar con la ultraderecha'". En estos términos, Sánchez ha defendido el papel histórico que ha tenido en España el PCE, que "contribuyó a la lucha contra la dictadura y al proceso de democratización". Pero las críticas de Sánchez al PP también han venido por "asimilar como propia la forma de hacer política" de Vox: "Hoy no tenemos una oposición política, tenemos una oposición absolutamente destructiva que vota en contra de políticas que son beneficiosas para sus ciudadanos y administraciones".