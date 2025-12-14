'Me Too' en el PSOE: el aumento de casos pone en jaque a Sánchez y sus socios ven la legislatura "difícil"

El partido "de las mujeres", el que permitió configurar el Gobierno "más feminista de la historia", en palabras de Pedro Sánchez, está viendo seriamente afectada su credibilidad ante el aumento de casos de acoso sexual en el partido. Hay ya siete dirigentes señalados y se han producido algunas dimisiones, que no parecen ser suficiente para saldar la crisis. Mientras el malestar interno en el PSOE es creciente, sus socios parlamentarios ven ya la legislatura "difícil", más si cabe que antes, tanto que Sumar exige una remodelación profunda del Gobierno y el PNV ha lanzado un jaque a Sánchez: o detiene "la hemorragia de escándalos", o que convoque elecciones.

El aumento de casos era algo que ya preveían los socialistas pero eso no está haciendo que el daño sea menor. "No es cuestión de cuántos, sino de cómo vamos a actuar", decía este viernes la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Pilar Bernabé. Ese día, el PSOE citaba a sus secretarias de Igualdad en Ferraz para abordar la crisis. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, presentó además el esperado informe elaborado por la Oficina contra el Acoso sobre el caso de Paco Salazar, pendiente desde julio, en el que se actualizan los protocolos para frenar nuevos casos y del que no dio explicaciones dado que el caso está en el juzgado.

"Tolerancia cero" decía este sábado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. "No queremos machistas", incidía la de Defensa, Margarita Robles. Y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aseguraba que "el PSOE es un partido feminista por excelencia".

Pero estas declaraciones públicas no están sirviendo para apagar el fuego interno. Voces dentro del PSOE han expresado su "rabia" y su estado de "shock" e incluso llegaron a cuestionar a Torró y a la dirección por la gestión de las denuncias, según fuentes del partido. La delegada del Gobierno en Asturias y ex número dos del PSOE, Adriana Lastra, fue más allá y pidió que el Partido Socialista llevara las denuncias a la Fiscalía, algo que descartan los socialistas, que delegan esta cuestión a una decisión personal de las víctimas, a las que han ofrecido apoyo. Una de las voces más potentes ha sido la de Ángeles Férritz, portavoz adjunta en el Parlamento de Andalucía, a quien le "duele y desgarra" su partido: "Hasta el moño de puteros y acosadores".

Siete casos conocidos Y mientras tanto, sigue el goteo de casos. Este sábado, el alcalde de Almussafes (Valencia) y número dos del PSPV, Toni González, dimitió de sus cargos orgánicos en el partido y solicitó su suspensión de militancia un día después de que el PSPV comenzara a investigarle a raíz de una denuncia de acoso sexual y laboral. Eso sí, no ha dimitido como regidor municipal y se mantendrá en el Grupo Mixto del consistorio. Desde el PSOE valenciano le exige un paso más y que renuncie como alcalde. Es el séptimo caso del 'Me Too' que iniciaron las mujeres contra el acoso sexual perpetrado presuntamente por dirigentes del PSOE y que comenzó con Paco Salazar, ex asesor de Moncloa, que dejó todos sus cargos en julio, el mismo día que iba a asumir un cargo en la renovación de la Secretaría de Organización que Sánchez hizo tras el escándalo Cerdán, a raíz de las informaciones publicadas por Eldiario.es. Un caso este en particular por el que el Partido Socialista ha tenido que pedir disculpas dadas las demoras en la gestión de las denuncias (Sánchez asumió el "error" en "primera persona"). Hace justo una semana, el presidente del Gobierno cesó también a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, a quienes las denunciantes señalaron como "encubridor" de los hechos. Y desde entonces ha habido otros tantos más, aparte del citado Toni González: Antonio Navarro, concejal y secretario general del PSOE de Torremolinos, que fue recientemente suspendido de militancia; José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación Provincial de Lugo, cargo al que ha renunciado, que también ha sido suspendido de militancia; Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE y senador, que ha renunciado a todos sus cargos; y Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar, quien también ha renunciado a todos sus cargos. Se da la circunstancia de que uno de estos casos, el de José Tomé, se ha saldado también con la dimisión de una mujer, la de Silvia Fraga como secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia el pasado viernes, por "coherencia" y "principios", después de que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reconociera que sí le habían llegado informaciones sobre el presunto acoso sexual del entonces alcalde de Monforte de Lemos hacía dos meses.