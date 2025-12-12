Bernabé no descarta nuevos casos de acoso en el PSOE: "No es cuestión de cuántos, sino de cómo vamos a actuar"

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha señalado este viernes que no es cuestión de cuántos casos o denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE salgan, sino de cómo va a actuar el PSOE, que, ha remarcado, no va a parar, porque no es compatible ser socialista y ser machista.

En declaraciones a los medios tras reunirse con las secretarias de Igualdad del partido, no ha descartado que en los próximos días sigan saliendo nuevos casos, pero se ha mostrado tajante sobre cómo va a actuar su partido.

"Hay un antes y un después para el PSOE después de lo que estamos viviendo", ha añadido, antes de señalar que el PSOE quiere liderar este cambio de conciencia dentro de la organización y de la sociedad, y para ello van a poner en marcha todas las medidas necesarias encaminadas a la tolerancia cero.

El PSOE ha citado este viernes de nuevo a sus secretarias de Igualdad, esta vez de forma presencial en la sede central del partido, para abordar la crisis abierta por las denuncias de acoso sexual.

La cita ha sido organizada por la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, después de que la primera reunión no lograra aplacar los ánimos y diversas voces exigieran más explicaciones sobre la gestión de las denuncias, que estuvieron paradas varios meses en el canal interno habilitado por el partido.

Según la convocatoria, están citadas las secretarias autonómicas de Igualdad y las portavoces del ramo y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, el Senado y la delegación socialista en el Parlamento Europeo.

El PSOE, en "shock" Dentro del partido están recibiendo el goteo de casos con "rabia" y en estado de "shock", como han declarado fuentes socialistas consultadas por este medio. Voces internas han cuestionado a Torró y la dirección por la reacción a las denuncias de acoso y han pedido explicaciones. Además, varias dirigentes socialistas, como Adriana Lastra, han pedido que el partido dé un paso más y lleve las denuncias a la Fiscalía. 12.02 min Elena Valenciano: "El PSOE tiene que recuperar la confianza de las mujeres" Por su parte, la exministra de Igualdad Carmen Calvo considera que ha faltado contundencia y rapidez. No obstante, cree que aunque "no se ha empezado bien", "se va a terminar bien". "Ser socialista es completamente incompatible con atropellar los derechos de las mujeres, su libertad y la integridad de sus cuerpos, y como eso es incompatible, cuando el partido siga aclarando lo que sucede, todas las decisiones irán a algún sitio", ha manifestado.