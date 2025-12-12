Bernabé no descarta nuevos casos de acoso en el PSOE: "No es cuestión de cuántos, sino de cómo vamos a actuar"
- El PSOE ha reunido este viernes de nuevo a sus responsables de Igualdad por el caso Salazar y otros casos de acoso
- La crisis comenzó en julio, con las acusaciones contra Salazar por parte de dos trabajadoras de Presidencia
La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha señalado este viernes que no es cuestión de cuántos casos o denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE salgan, sino de cómo va a actuar el PSOE, que, ha remarcado, no va a parar, porque no es compatible ser socialista y ser machista.
En declaraciones a los medios tras reunirse con las secretarias de Igualdad del partido, no ha descartado que en los próximos días sigan saliendo nuevos casos, pero se ha mostrado tajante sobre cómo va a actuar su partido.
"Hay un antes y un después para el PSOE después de lo que estamos viviendo", ha añadido, antes de señalar que el PSOE quiere liderar este cambio de conciencia dentro de la organización y de la sociedad, y para ello van a poner en marcha todas las medidas necesarias encaminadas a la tolerancia cero.
El PSOE ha citado este viernes de nuevo a sus secretarias de Igualdad, esta vez de forma presencial en la sede central del partido, para abordar la crisis abierta por las denuncias de acoso sexual.
La cita ha sido organizada por la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, después de que la primera reunión no lograra aplacar los ánimos y diversas voces exigieran más explicaciones sobre la gestión de las denuncias, que estuvieron paradas varios meses en el canal interno habilitado por el partido.
Según la convocatoria, están citadas las secretarias autonómicas de Igualdad y las portavoces del ramo y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, el Senado y la delegación socialista en el Parlamento Europeo.
El PSOE, en "shock"
Dentro del partido están recibiendo el goteo de casos con "rabia" y en estado de "shock", como han declarado fuentes socialistas consultadas por este medio. Voces internas han cuestionado a Torró y la dirección por la reacción a las denuncias de acoso y han pedido explicaciones. Además, varias dirigentes socialistas, como Adriana Lastra, han pedido que el partido dé un paso más y lleve las denuncias a la Fiscalía.
Por su parte, la exministra de Igualdad Carmen Calvo considera que ha faltado contundencia y rapidez. No obstante, cree que aunque "no se ha empezado bien", "se va a terminar bien". "Ser socialista es completamente incompatible con atropellar los derechos de las mujeres, su libertad y la integridad de sus cuerpos, y como eso es incompatible, cuando el partido siga aclarando lo que sucede, todas las decisiones irán a algún sitio", ha manifestado.
Secretarias de Igualdad piden medidas contundentes
A su llegada a la sede, varias asistentes han sido prudentes y han evitado valorar el contenido del informe o la rueda de prensa de Torró y han pedido esperar a la reunión. La secretaria de la federación asturiana, Natalia González, tampoco ha querido comentar la declaración, pero sí que ha recordado que el protocolo permite trasladar las denuncias a la Fiscalía si las declaraciones son verosímiles.
Por ello, de momento "seguimos insistiendo para que se hagan llegar", ha dicho. Preguntada sobre el papel de la Secretaría de Organización, ha estimado que "lo más deseable" hubiera sido dar una respuesta más rápida.
Por su parte, Candelaria Testa, la responsable de Igualdad de Madrid y alcaldesa de Alcorcón, ha trasladado su "rechazo" por los casos de acoso que asolan al partido y ha confiado en que en las medidas propuestas por la dirección federal para subsanar los "errores" sean "contundentes".
La crisis comenzó en julio, con las acusaciones de acoso contra Salazar por parte de dos trabajadoras del Gabinete de Presidencia. Tras este caso, otras denuncias han golpeado al PSOE, contra el ya exlíder del partido en Torremolinos (Málaga) Antonio Navarro y el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé.
A estos podría sumarse otros casos. Por lo pronto, el PSOE ha abierto expediente contra el exsenador Javier Izquierdo para esclarecer los motivos de su repentina dimisión.