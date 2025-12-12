El PSOE investiga denuncias de acoso sexual contra su vicesecretario en Valencia y el alcalde de Belalcázar (Córdoba)

El PSOE investiga dos nuevas denuncias de acoso sexual y laboral contra el vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y alcalde de Almussafes, Toni González, y contra el alcalde de Belalcázar (Córdoba), Luis Fernández Rodríguez. Ambas han sido interpuestas a través del canal interno del partido.

La denuncia contra el 'número 2' en Valencia, que ha avanzado elDiario.es y ha confirmado RTVE, se refiere a unos hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Almussafes, donde está al frente desde 2015. El municipio de 9.000 habitantes acoge la fábrica de Ford en España, que emplea a más de 4.000 personas.

González es miembro de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, desde el pasado mes de abril. Además, desde marzo de 2024, forma parte de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, que lidera la ministra Diana Morant.

Mensajes machistas del alcalde de Belalcázar en Córdoba El alcalde de Belalcázar (Córdoba), Luis Fernández Rodríguez, ha dimitido este viernes después de que el diario ABC publicara los mensajes de contenido sexual y machistas que envió a una subordinada. Los textos, que comenzó a enviar en marzo de 2023, son insinuaciones sexuales, que ella rechaza o no responde. Además, se le acusa de haber enviado también fotografías no deseadas de sus partes íntimas. En la carta de dimisión, Fernández niega que su actitud fuera "de carácter acosador" y se limita a calificar las "conversaciones" de "inapropiadas". "No se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento. Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio", ha escrito. Bernabé no descarta nuevos casos de acoso en el PSOE: "No es cuestión de cuántos, sino de cómo vamos a actuar"