El PSOE investiga denuncias de acoso sexual contra su vicesecretario en Valencia y el alcalde de Belalcázar (Córdoba)
- El cordobés Luis Fernández ha dimitido tras ser señalado por enviar mensajes machistas y sexuales
- Los dos últimos casos se suman a las acusaciones contra los socialistas Salazar, Tomé y Navarro
El PSOE investiga dos nuevas denuncias de acoso sexual y laboral contra el vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y alcalde de Almussafes, Toni González, y contra el alcalde de Belalcázar (Córdoba), Luis Fernández Rodríguez. Ambas han sido interpuestas a través del canal interno del partido.
La denuncia contra el 'número 2' en Valencia, que ha avanzado elDiario.es y ha confirmado RTVE, se refiere a unos hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Almussafes, donde está al frente desde 2015. El municipio de 9.000 habitantes acoge la fábrica de Ford en España, que emplea a más de 4.000 personas.
González es miembro de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, desde el pasado mes de abril. Además, desde marzo de 2024, forma parte de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, que lidera la ministra Diana Morant.
Mensajes machistas del alcalde de Belalcázar en Córdoba
El alcalde de Belalcázar (Córdoba), Luis Fernández Rodríguez, ha dimitido este viernes después de que el diario ABC publicara los mensajes de contenido sexual y machistas que envió a una subordinada. Los textos, que comenzó a enviar en marzo de 2023, son insinuaciones sexuales, que ella rechaza o no responde. Además, se le acusa de haber enviado también fotografías no deseadas de sus partes íntimas.
En la carta de dimisión, Fernández niega que su actitud fuera "de carácter acosador" y se limita a calificar las "conversaciones" de "inapropiadas". "No se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento. Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio", ha escrito.
Múltiples denuncias en el PSOE
La información llega el mismo día que Ferraz ha anunciado que reforzará el protocolo de acoso ante los casos que están saliendo a la luz en diferentes federaciones. Junto al exasesor de Moncloa Francisco Salazar, también han sido denunciados el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el secretario general del Torremolinos, Antonio Navarro.
La secretaria de Igualdad del partido en Galicia, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo tras conocerse el caso de Tomé.
Además, la noche de este jueves dimitió el senador y secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, para "afrontar otras tareas profesionales y personales". Aunque no hay denuncia contra él, el PSOE le ha abierto un expediente informativo de oficio para esclarecer los motivos de su marcha.
Ante esta sucesión de denuncias, el PSOE ha citado este viernes de nuevo a sus secretarias de Igualdad, esta vez de forma presencial en la sede central del partido. La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha señalado que "no es cuestión de cuántos" casos se destapen, "sino de cómo" va a actuar el partido.
"Hay un antes y un después para el PSOE después de lo que estamos viviendo", ha advertido, y ha afirmado que es incompatible ser marchista y socialista.