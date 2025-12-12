El PSOE pide perdón a las víctimas de acoso, niega encubrir los casos y tacha de "falta muy grave" la conducta de Salazar

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que el partido "va a ser implacable" contra el machismo y ha reconocido errores de comunicación con las denunciantes de acoso, a las que ha pedido perdón y ofrecido apoyo "jurídico" y "psicológico". Además, ha anunciado que las conductas del exasesor de Moncloa Paco Salazar son consideradas "falta muy grave" por el Estatuto federal, por lo que no podrá darse de alta como militante.

"Lo que estamos viviendo marca un antes y un después", ha afirmado Torró, que ha ofrecido este viernes su primera rueda de prensa desde que estalló esta crisis interna.

La 'número tres' del partido ha citado a los medios de comunicación en la sede nacional de la calle Ferraz en medio de la crisis abierta por las denuncias de acoso en el partido. Lo ha hecho para hablar sobre el informe elaborado por la Oficina contra el Acoso del PSOE y las medidas que aplicarán a partir de ahora para mejorar el protocolo.

Aunque no ha podido dar datos sobre la investigación porque su divulgación puede llevar a acciones legales por cualquiera de las partes involucradas, sí que ha avanzado que Salazar no podrá dar de alta su militancia por "falta muy grave" en su conducta. "Aun habiéndose dado de baja, hemos determinado que en el registro del censo quede constancia", ha aseverado.

Del mismo modo, han abierto expediente informativo por posible encubrimiento contra el que fue el hombre de máxima confianza de Salazar, Antonio Hernández, y contra el senador Javier Izquierdo, que dimitió en la noche del jueves por "motivos personales y profesionales".

En el caso de Izquierdo, el PSOE ha asegurado que no tienen constancia de denuncias contra él, pero, a la vista de las últimas informaciones, proceden a investigarle e invitan a que todo aquel que tenga pruebas o información a que la comparta con la dirección. "Dimite o renuncia a sus órganos de manera voluntaria atribuyendo unos motivos y luego salen las noticias. Creo que podría haber sido más claro", ha lanzado Torró.

Niegan el borrado de las denuncias Por otro lado, el partido ha ofrecido su asistencia a nivel jurídico y psicológico a las víctimas, en cuyas manos deja la opción de acudir a la Fiscalía. Optan por esta medida, ha explicado, por su "máximo respeto" a quienes no quieren tomar la vía de la Justicia. Además, Torró se ha defendido de las críticas contra el partido, al que han acusado de eliminar las denuncias en su canal interno. Según ha explicado, las denuncias no han sido borradas "en ningún caso", sino que se habrían ocultado pasados los 90 días para garantizar la protección de datos. "En informática se llama 'ofuscación'. Es un procedimiento que el sistema hace de manera automática con todas las denuncias, anónimas o no", ha argumentado. Preguntada por los periodistas si el PSOE está tratando de tapar los casos, Torró ha reiterado la voluntad del partido para combatir las actitudes machistas. "Ni yo ni nadie ha tratado de encubrir ningún caso", ha respondido de manera rotunda, tras lo cual ha recordado que la dirección "actuó de manera contundente" nada más tener conocimiento de las denuncias por los medios de comunicación. El Gobierno formaliza el cese de Antonio Hernández y condena las "actitudes reprochables" en el caso Salazar Irene Fedriani Al órgano contra el acoso llegaron dos denuncias anónimas el pasado mes de julio contra el que fuera asesor de Pedro Sánchez en la Moncloa e integrante de la Ejecutiva Federal socialista. Las denuncias se hicieron públicas en elDiario.es apenas unas horas antes de que Salazar asumiera el cargo como adjunto en la Secretaría de Organización del PSOE, junto a la propia Torró. Ante las informaciones sobre él, Salazar solicitó al PSOE la apertura de unas diligencias previas de información y ser apartado de sus funciones. Los testimonios de estas dos mujeres, que trabajaban a su cargo en la Presidencia del Gobierno, describían comportamientos de acoso en el lugar de trabajo. Meses después, ya en diciembre, volvieron a salir informaciones denunciando que el PSOE no se había puesto en contacto con las denunciantes. "Se ha fallado en la comunicación con ellas y esto les ha generado dudas legítimas sobre el procedimiento. Nunca debió ser así", ha admitido la secretaria de Organización, que no obstante ha señalado que enmendaron el error "inmediatamente". Pero la crisis no quedó ahí y en los últimos días ha habido más acusaciones contra otros dirigentes: el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé y el secretario general del Torremolinos, Antonio Navarro. En medio del escándalo, la noche de este jueves llegaba la dimisión del senador y secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo para "afrontar otras tareas profesionales y personales". Mientras tanto, en declaraciones a los medios, a vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE-A (estructura a la que pertenecía Antonio Hernández), María Jesús Montero, ha destacado como algo positivo que las mujeres "empiecen a denunciar". "Hemos trabajado en mundo de hombres y sabemos de lo que hablamos", ha dicho la dirigente socialista, que ha dado la bienvenida a todas las organizaciones con "paredes de cristal" para visibilizar estas situaciones. "Es un impulso que no tiene vuelta atrás. Verán como estos mecanismos se implantan en otros", ha añadido.