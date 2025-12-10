Feijóo acusa a Sánchez de estar con "el acosador" Salazar y este responde que PP y Vox son la "amenaza" de las mujeres
- El caso Salazar, Ábalos en prisión y la sentencia al FGE han marcado la última sesión de control del año al Gobierno
- El presidente se ha enfrentado también a Abascal y Rufián en una sesión con varios ministros ausentes
Llegaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la última sesión de control del año con un objetivo: cuestionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la "credibilidad" que tenía tras el estallido de la gestión del 'caso Salazar', la entrada en prisión de su exministro José Luis Ábalos, y la sentencia al fiscal general del Estado.
"¿Qué atributos vio en Ábalos, Cerdán o Salazar? [...] Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Es uno de ellos", ha cargado Feijóo. "Parece que no es un caso aislado, es un código de conducta. Entre acosador y acosada, está con el acosador. Ha pasado del 'hermana yo si te creo' a 'calladita estás más guapa'", ha acusado el líder del PP. "Visto lo visto, la lección de feminismo se la explicaron a usted en los prostíbulos", ha insistido.
En el último cara a cara que ha mantenido con el líder de la oposición en 2025, Sánchez ha sido tajante y ha vuelto a echar en cara los pactos del PP con Vox en materia de Igualdad en las diferentes comunidades autónomas y ciudades que gobierna. Además, también ha criticado otros casos similares que han tenido los 'populares' en ciudades como Algeciras o Estepona.
En su replica, el presidente del Gobierno ha afirmado que el acoso sexual, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días "es un problema estructural, sistémico". "Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno", ha relatado.
"¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka, nada. Ninguna activación del protocolo", ha respondido. "Este Gobierno es el que más apoya a las mujeres", ha continuado Sánchez. Un apoyo, ha justificado, que se evidencia "cuando subimos el SMI, revalorizamos IPC, o aprobamos ley de paridad".
El presidente defiende que "actúan en consecuencia" mientras el PP se "agarra" a Vox
Para Sánchez, "este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza para ellas es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", ha replicado Sánchez.
El propio Sánchez reconoció el pasado sábado, en una conversación informal con periodistas, errores "en primera persona" en la gestión del caso Salazar. Este miércoles ha vuelto a reconocer que "el feminismo da lecciones y a él el primero". "Nosotros actuamos en consecuencia, ustedes se agarran a Vox", ha enfatizado.
El líder del Ejecutivo aseguró días atrás que no actuó diligentemente ni atendió correctamente a las subordinadas de su exasesor en Moncloa, Paco Salazar, y que denunciaron el acoso en el canal interno del PSOE. Además, este martes el Gobierno cesó a Antonio Hernández, mano derecha del exasesor gubernamental, al que algunas mujeres habían señalado por intentar proteger a Salazar.
Abascal y Rufián cuestionan también a Sánchez
El de este miércoles ha sido el único pleno de este mes de diciembre. Se ha celebrado en plena campaña de las elecciones extremeñas del día 21 y es el primero con Ábalos en prisión preventiva por el caso de las presuntas mordidas por la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario en pandemia.
De hecho, los distintos casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE han salido también a relucir en el debate que ha mantenido con Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le ha pedido hacer "balance de gestión".
El líder de la ultraderecha ha acusado a Sánchez de la "ruina, colapso, inmigración masiva y traición" a los españoles. También ha criticado al presidente del Gobierno por la corrupción. "En esto es capaz de generar más tramas que Netflix", ha ironizado Abascal, que ha mencionado los casos contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
El jefe del Ejecutivo ha respondido a Abascal "no le gusta escuchar una opinión diferente" a la suya en estos intercambios parlamentarios y ha deslizado que "eso lo saben bien sus excompañeros que le denuncian", en alusión a las críticas vertidas contra el dirigente de Vox por "autoritarismo" en el seno del partido. También le ha recordado las sanciones del Tribunal de Cuentas contra Vox por sus cuentas, instándole a aclarar la financiación de su fundación, Disenso.
Además, también ha criticado su "vasallaje" del presidente de EE.UU., Donald Trump. Aunque se lo ha dicho en la siguiente pregunta a la que ha respondido, en este caso al portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
Rufián que le ha invitado a desvelar "qué es lo que más le preocupa" en este momento de la legislatura en el que ha perdido el apoyo de Junts y cuenta con una mayoría en contra en el Congreso. "Sabe la respuesta, hay muchas y que me ocupan: vivienda, sanidad pública, estrategia de seguridad nacional por Trump", ha enumerado Sánchez.
Una respuesta que Rufián ha valorado como "buena", pero el ha pedido ir más allá. "Le propongo seguir en esta senda más allá de Koldo, Ábalos, Cerdán y Salazar, que les debe preocupar", ha avisado el de ERC. "Lo que le preocupa la gente es que no llega a final de mes, de qué sirve ir como un tiro a nivel de macroeconomía si a la gente no le da", ha cuestionado.
Según Rufián, a Sánchez "no le va a echar la corrupción", "ni estos", ha dicho señalando la bancada del PP y Vox. "Ni esos", ha continuado apuntando en ese momento a los siete diputados de Junts. "Bueno, esos igual sí", ha corregido en un error intencionado. "Sea valiente e inteligente y si no, llegará Abascal a caballo", ha concluido animando a Sánchez a intervenir el mercado de la vivienda y de los alimentos.
Ha sido entonces cuando el presidente del Gobierno ha vuelto a sacar pecho por los datos económicos del país y ha vuelto a criticar al PP y Vox, a quienes acusa de no trasladar correctamente los recursos de los que el Ejecutivo dota a las CCAA.
"Este Gobierno ha dado a las comunidades 300.000 millones euros más que Rajoy para fortalecer sanidad, dependencia, servicios sociales [...] Somos conscientes de que no es suficiente porque la derecha y ultraderecha trasladan esos recursos a las élites de esos territorios, como en Madrid, Extremadura, Castilla y León o Andalucía. Debemos denunciar los recortes y listas de espera que hacen ellos", ha señalado en un mensaje que sonaba más a mensaje de mitin preelectoral que de respuesta en una sesión de control.