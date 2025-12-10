Feijóo acusa a Sánchez de estar con "el acosador" Salazar y este responde que PP y Vox son la "amenaza" de las mujeres

Llegaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la última sesión de control del año con un objetivo: cuestionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la "credibilidad" que tenía tras el estallido de la gestión del 'caso Salazar', la entrada en prisión de su exministro José Luis Ábalos, y la sentencia al fiscal general del Estado.

"¿Qué atributos vio en Ábalos, Cerdán o Salazar? [...] Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Es uno de ellos", ha cargado Feijóo. "Parece que no es un caso aislado, es un código de conducta. Entre acosador y acosada, está con el acosador. Ha pasado del 'hermana yo si te creo' a 'calladita estás más guapa'", ha acusado el líder del PP. "Visto lo visto, la lección de feminismo se la explicaron a usted en los prostíbulos", ha insistido.

En el último cara a cara que ha mantenido con el líder de la oposición en 2025, Sánchez ha sido tajante y ha vuelto a echar en cara los pactos del PP con Vox en materia de Igualdad en las diferentes comunidades autónomas y ciudades que gobierna. Además, también ha criticado otros casos similares que han tenido los 'populares' en ciudades como Algeciras o Estepona.

En su replica, el presidente del Gobierno ha afirmado que el acoso sexual, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días "es un problema estructural, sistémico". "Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno", ha relatado.

"¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka, nada. Ninguna activación del protocolo", ha respondido. "Este Gobierno es el que más apoya a las mujeres", ha continuado Sánchez. Un apoyo, ha justificado, que se evidencia "cuando subimos el SMI, revalorizamos IPC, o aprobamos ley de paridad".

El presidente defiende que "actúan en consecuencia" mientras el PP se "agarra" a Vox Para Sánchez, "este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza para ellas es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", ha replicado Sánchez. El propio Sánchez reconoció el pasado sábado, en una conversación informal con periodistas, errores "en primera persona" en la gestión del caso Salazar. Este miércoles ha vuelto a reconocer que "el feminismo da lecciones y a él el primero". "Nosotros actuamos en consecuencia, ustedes se agarran a Vox", ha enfatizado. El líder del Ejecutivo aseguró días atrás que no actuó diligentemente ni atendió correctamente a las subordinadas de su exasesor en Moncloa, Paco Salazar, y que denunciaron el acoso en el canal interno del PSOE. Además, este martes el Gobierno cesó a Antonio Hernández, mano derecha del exasesor gubernamental, al que algunas mujeres habían señalado por intentar proteger a Salazar.