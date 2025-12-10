El alcalde de Algeciras se da de baja del PP tras la denuncia de acoso sexual del PSOE ante la Fiscalía de Supremo

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado este miércoles su suspensión temporal de militancia del PP, después de conocerse que el PSOE le ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la posible comisión de los "delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".

La denuncia, a la que ha tenido acceso RTVE.es, se ha presentado ante la Fiscalía del Supremo dada la condición de Landaluce de "aforado por su cargo de senador del Grupo Parlamentario Popular".

Y la han interpuesto la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE de Algeciras, Isabel María Beneroso, quienes piden que se investiguen "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP, según unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles 'populares' que salieron a la luz.

También reclaman que se investigue la contratación por parte de Landaluce de una exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Algeciras como personal eventual, y de la exmujer de un "destacado dirigente del PP" en una residencia de mayores de titularidad pública, pero de gestión privada, en manos del Grupo Vitalia Home.

El PSOE fundamenta su denuncia en la "sospecha" de que dichas contrataciones pudieron hacerse con la "finalidad de impedir la divulgación de determinados mensajes de WhatsApp e informaciones" relativos a los supuestos "episodios de acoso y/o abuso sexual que habrían sido presuntamente sufridos por dos ediles del PP" y cometidos presuntamente por el alcalde de Algeciras.

Los mensajes de acosos Los mensajes salieron a la luz en octubre de 2024, cuando el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez Fernández, 'Alvise' Pérez, publicó en su canal de Telegram capturas de conversaciones de un chat de WhatsApp en el que participaban dos ediles del PP, que relataban acosos o abusos del alcalde y otra entonces compañera del equipo de Gobierno. Pero además, también Isabel María Beneroso habría recibido esas capturas de parte de un dirigente del PP de Algeciras, Luis Ángel Fernández, que se las había enviado y se lo ofrecía con "la idea de cargarnos a Landeluce". En esos mensajes, la entonces concejala 'popular', y ahora delegada de Salud y Consumo de la Junta en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares relataba que Landeluce le había tocado "el culo delante de todo el mundo". En otra conversación, otra concejala, Susana Pérez, aseguraba que el alcalde le había "metido mano por debajo de la mesa" y que se había "dado cuenta todo el mundo". Además, relata que Fernández le había comentado que Landeluce exigía a las concejalas que le dejaran "ver cómo mean".