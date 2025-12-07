Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, en pleno escándalo por las denuncias de acoso

El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha adelantado Eldiario.es y ha confirmado RTVE. De esta forma, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aparta al que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual. El PSOE confirma además que sale de la Ejecutiva del partido en Andalucía, donde estaba al frente de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva.

Hernández fue precisamente mencionado por las denunciantes como presunto "cómplice" y "encubridor" de las conductas de Salazar contra mujeres trabajadoras del partido, aunque negó en su momento estos hechos.

Antonio Hernández, en una imagen facilitada por el Portal de Transparencia del Gobierno Portal de Transparencia del Gobierno

Fuentes del Gobierno a RTVE indican que se trata de "un cese acordado y compartido" y añaden que Hernández, desde que tuvo conocimiento del caso, "entendió que no era sostenible". Al respecto, subrayan que desde Moncloa se ha actuado "con contudencia" e insisten en que, si bien niega los hechos que se le imputan en la denuncia, "entiende que debe apartarse por el bien del Gobierno".

Eldiario.es, que ha adelantado la noticia del cese y también adelantó la denuncia de acoso sexual, informa de que la salida ha sido coordinada este mismo domingo por el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, líder también de los socialistas andaluces.