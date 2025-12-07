Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, en pleno escándalo por las denuncias de acoso
- Las denunciantes aludieron a él como "cómplice" y "encubridor" del exasesor de Moncloa y Hernández negó los hechos
- Fuentes del Gobierno hablan de un cese "acordado y compartido" y defienden que han actuado "con contundencia"
El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha adelantado Eldiario.es y ha confirmado RTVE. De esta forma, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aparta al que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual. El PSOE confirma además que sale de la Ejecutiva del partido en Andalucía, donde estaba al frente de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva.
Hernández fue precisamente mencionado por las denunciantes como presunto "cómplice" y "encubridor" de las conductas de Salazar contra mujeres trabajadoras del partido, aunque negó en su momento estos hechos.
Fuentes del Gobierno a RTVE indican que se trata de "un cese acordado y compartido" y añaden que Hernández, desde que tuvo conocimiento del caso, "entendió que no era sostenible". Al respecto, subrayan que desde Moncloa se ha actuado "con contudencia" e insisten en que, si bien niega los hechos que se le imputan en la denuncia, "entiende que debe apartarse por el bien del Gobierno".
Eldiario.es, que ha adelantado la noticia del cese y también adelantó la denuncia de acoso sexual, informa de que la salida ha sido coordinada este mismo domingo por el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, líder también de los socialistas andaluces.
Malestar interno en el PSOE, especialmente entre las mujeres
Los "fallos" reconocidos por el PSOE en la gestión de las denuncias, que se conocen desde el pasado mes de julio, han causado un profundo malestar en el PSOE, que presume de ser "el partido de las mujeres". Este domingo, tres mujeres con cargos parlamentarios han exigido a través de un artículo de opinión en El País una transformación feminista "profunda" y que haya "credibilidad" y coherencia entre el discurso que se da públicamente y las prácticas internas en el partido. También, que se acabe con toda posibilidad de "protección" a los agresores y "que se escuche a las víctimas".
Las mujeres suponen precisamente un importante caladero de votos en el partido. El propio Sánchez entonó este sábado el 'mea culpa' y asumió "en primera persona" la responsabilidad del error. Además, negó que hubiera habido connivencia para proteger a Salazar y ofreció la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que denunciaron los hechos en caso de que decidan acudir a la Fiscalía.
Este domingo, unas 300 mujeres del PSOE de Málaga han respaldado ya el manifiesto que promovió este pasado jueves la Secretaria de Igualdad del partido en esta provincia a en el que expresaba "de manera clara y contundente" su condena "absoluta a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista, venga de quien venga y ocurra donde ocurra", tras la denuncia de una militante socialista de Torremolinos (Málaga) contra el secretario general del PSOE Local, Antonio Navarro, suspendido de militancia, por presunto acoso sexual: "Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta".
Mientras tanto, el Gobierno se enfrentará el próximo miércoles a la última sesión de control del año en el Congreso, donde el caso Salazar será el principal arma política del Partido Popular contra el Ejecutivo. Sin embargo, siete ministros se ausentarán del pleno, algo que el PP cree que se debe precisamente a la intención de no responder sobre este escándalo. Por ello, han registrado una propuesta en la Cámara Baja para obligar a los ministros a justificar sus ausencias a los plenos y que solo puedan faltar en caso de motivos "ineludibles".