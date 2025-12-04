El PSOE reconoce "fallos" en la gestión de las denuncias contra Salazar por presunto acoso sexual y pide "calma"

El PSOE trata de calmar las aguas tras la reapertura del caso Paco Salazar, exasesor del presidente Pedro Sánchez en Moncloa, denunciado por presunto acoso sexual y actitudes machistas contra mujeres trabajadoras del partido. Este mismo miércoles, Ferraz mantuvo un encuentro con sus secretarias de Igualdad para abordar el malestar entre las filas socialistas, donde pidió "calma y paciencia" mientras se investiga a Salazar. "Somos inflexibles, no toleramos ningún acto que sea reprobable", ha explicado la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha reconocido "fallos" en la gestión y ha reiterado sus "disculpas" a las víctimas.

En estos términos se ha pronunciado la dirigente socialista este jueves, un día después de la reunión de urgencia que ella misma encabezó, ante la "inquietud y enfado" provocado por la gestión de las dos denuncias, que desaparecieron de la plataforma interna por un "fallo informático", según indicó Ferraz. Esta semana elDiario.es ha sacado a la luz el contenido de los escritos, con expresiones y comportamientos vejatorios por parte de Salazar.

"La reunión fue clara", ha asegurado la portavoz adjunta del PSOE, Emma López, que quedó "satisfecha" tras la cita: "Las feministas del PSOE somos muy guerreras y hay cosas que no estamos dispuestas a tolerar". Asimismo, ha subrayado que "bajo ningún concepto" una mujer tiene que "recibir un trato vejatorio". Esta semana elDiario.es ha sacado a la luz el contenido de los escritos, con expresiones y comportamientos machistas por parte de Salazar.

00.12 min El PSOE aseagura que la reunión para tratar las denuncias contra Salazar fue "clara"

Bernabé defiende el protocolo antiacoso del PSOE Fuentes presentes en la reunión, han detallado que el PSOE les pidió "calma y paciencia" porque se están llevando las investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y llegar a buen puerto. Ahora es la Comisión Antiacoso la que debe elaborar el informe que incluirá los testimonios de las dos mujeres denunciantes. Tras la cumbre, acordaron volver a reunirse de forma presencial próximamente, aunque todavía no hay una fecha concretada. Entre otras cosas, en el encuentro se llegó a abordar recurrir a la Fiscalía para investigar el caso, opción que no quedó descartada. Preguntada sobre esta vía, Bernabé ha sostenido que esa decisión no le compete a ella y que ya hay una comisión que está trabajando en todas las posibilidades. En este contexto, Bernabé ha destacado que son el único partido que cuenta con un protocolo antiacoso: "El PSOE es el partido que siempre ha puesto en marcha todos los mecanismos posibles para cualquier tipo de comportamiento negativo". Aunque la semana pasada Salazar se dio de baja del partido, ya no es militante, desde el PSOE insisten en que el caso se va a seguir investigando. El PSOE pide "paciencia" a sus responsables de Igualdad ante la investigación por las denuncias de acoso a Paco Salazar Pablo de la Fuente Frente a las consideraciones de Bernabé sobre elevar el caso a la justicia, la que fuera vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que "lo que hay que hacer es ponerlo en conocimiento" de la Fiscalía. "Puede que el partido haya sido poco diligente estos meses con este caso, pero no lo vamos a despedir deseándole que vuelva pronto como hizo el PP con uno de Galicia", ha añadido la ahora delegada del Gobierno en Asturias. Por su parte, la vicepresidenta primera y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, cree que los tiempos del partido para actuar ante las denuncias de acoso sexual son "excesivamente largos" y pide más acompañamiento a las víctimas y denunciantes. La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, cree que ante las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas, los tiempos del partido son "excesivamente largos", por lo que pide "acelerar" los procedimientos y dar "más acompañamiento" a las denunciantes. Asimismo, ha defendido que Salazar no ha tenido ninguna relación laboral con el PSOE en los últimos meses.

El PP señala a Sánchez por "elegir" a Salazar Desde el Partido Popular han criticado la "hipocresía" en el feminismo del PSOE, "que no ha parado de crecer y se manifiesta en todo su esplendor" con el caso Salazar: "Decir que uno es feminista porque es socialista, es sarcasmo", ha sostenido el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo. En palabras de Feijóo, que Salazar haya estado seis años en Moncloa sin que "haya sido detectado ni apartado de sus responsabilidades con Sánchez", demuestra "la doble moral y la hipocresía en la defensa de las mujeres por parte del PSOE". 01.09 min El PP critica la "hipocresía" del feminismo del PSOE ante el caso Salazar En línea similar, la portavoz del PP en el Congreso, Estar Muñoz, ha señalado directamente a Pedro Sánchez como responsable de escoger a Salazar para formar parte de su núcleo duro: "Sánchez eligió a Salazar para sustituir a Cerdán". Cabe recordar que los comportamientos del exasesor salieron a la luz justo cuando iba a ser nombrado por Sánchez adjunto a la secretaría de Organización de los socialistas tras la salida de Santos Cerdán. Sin embargo, el nombramiento no se llegó a producir porque el propio Salazar solicitó al PSOE "ser apartado de sus funciones actuales en la Comisión Ejecutiva Federal".