El PSOE reúne de urgencia esta noche a sus responsables de Igualdad para sofocar las denuncias de acoso a Paco Salazar
- La reunión se ha convocado este miércoles a las 21.30 y se realizará mediante videollamada
- Las denunciantes se quejaron de que la información del caso había desaparecido de la plataforma digital del partido
El PSOE ha convocado una reunión de urgencia esta noche con las responsables de Igualdad para sofocar el escándalo provocado por Paco Salazar, exasesor del presidente Pedro Sánchez en Moncloa, denunciado por presunto acoso sexual y actitudes machistas contra mujeres trabajadoras del PSOE.
La reunión, como ha adelantado 'El País', ha sido convocada esta noche a las 21:30 y se realizará mediante videollamada con todas las secretarias de Igualdad de las comunidades autónomas y las portavoces de los parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados y el Senado. Estará encabezada por la secretaria de Igualad y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
En ella abordarán las denuncias contra Salazar que interpusieron varias mujeres socialistas el pasado mes de julio. Cinco meses después, el caso se ha reavivado después de que saliera a la luz el contenido de los escritos de denuncia, con la publicación de varios testimonios de mujeres a su cargo que denunciaron estas situaciones de acoso. A esto se suma, que las víctimas se quejaron este lunes de que la información relativa al caso había desaparecido de la plataforma digital de los socialistas, según Ferraz por un "fallo informático".
Ferraz reconoce "inquietud y enfado" por la gestión del caso
Desde el PSOE han trasladado que estas reuniones se suelen celebran con "cierta frecuencia", aunque han confirmado que en la de esta noche se abordará el tema de Salazar.
Además, fuentes socialistas han explicado que varias federaciones habían solicitado una reunión con Bernabé, que ha considerado "más que oportuna", al reconocer un debate interno con "inquietud y enfado por la gestión". Durante el encuentro, la secretaria de Igualdad escuchará las posiciones de sus homólogas autonómicas y les informará con "detalle cómo se está desarrollando el trámite de las denuncias".
Desde Ferraz insisten en que son "inflexibles" contra este tipo de comportamientos y que están trabajando para mejorar los procedimientos en otras situaciones. Sobre el caso concreto de Salazar, han asegurado que continuarán la investigación hasta que la Comisión Antiacoso elabore su informe final.
Las trabajadoras denunciaron "comportamientos inadecuados" en julio
El caso de Paco Salazar estalló en julio de este año, cuando varias mujeres del PSOE denunciaron "comportamientos inadecuados" contra ellas mientras era su jefe. En informaciones que también publicó 'elDiario.es', una trabajadora de Moncloa aseguraba comentarios cosificadores de Salazar contra compañeras. Además, relataba la existencia de "mensajes intempestivos" con propuestas para cenar a solas fuera del horario laboral y peticiones dormir juntos en su casa. Fue entonces cuando las mujeres presentaron sendos escritos de denuncia en los canales internos del PSOE.
Los comportamientos del exasesor salieron a la luz justo cuando iba a ser nombrado por Sánchez adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, parte del núcleo duro del partido. Sin embargo, el nombramiento no se llegó a producir porque el propio Salazar solicitó al PSOE "ser apartado de sus funciones actuales en la Comisión Ejecutiva Federal". Además, también dejó sus responsabilidades en Moncloa como asesor del presidente.
En este contexto, Salazar ha ido un paso más allá y la semana pasada se entregó su carnet de militante del PSOE, dándose de baja del partido, según confirmaron fuentes socialistas. Pese a este movimiento, desde el partido aclararon que la investigación interna sigue en marcha: "Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento", señaló este lunes la portavoz del PSOE en Ferraz, Montse Mínguez. También justificó la falta de avances en estos meses señalando que "las denuncias anónimas tienen su especial dificultad"