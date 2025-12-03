El PSOE reúne de urgencia esta noche a sus responsables de Igualdad para sofocar las denuncias de acoso a Paco Salazar

El PSOE ha convocado una reunión de urgencia esta noche con las responsables de Igualdad para sofocar el escándalo provocado por Paco Salazar, exasesor del presidente Pedro Sánchez en Moncloa, denunciado por presunto acoso sexual y actitudes machistas contra mujeres trabajadoras del PSOE.

La reunión, como ha adelantado 'El País', ha sido convocada esta noche a las 21:30 y se realizará mediante videollamada con todas las secretarias de Igualdad de las comunidades autónomas y las portavoces de los parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados y el Senado. Estará encabezada por la secretaria de Igualad y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

En ella abordarán las denuncias contra Salazar que interpusieron varias mujeres socialistas el pasado mes de julio. Cinco meses después, el caso se ha reavivado después de que saliera a la luz el contenido de los escritos de denuncia, con la publicación de varios testimonios de mujeres a su cargo que denunciaron estas situaciones de acoso. A esto se suma, que las víctimas se quejaron este lunes de que la información relativa al caso había desaparecido de la plataforma digital de los socialistas, según Ferraz por un "fallo informático".

Ferraz reconoce "inquietud y enfado" por la gestión del caso Desde el PSOE han trasladado que estas reuniones se suelen celebran con "cierta frecuencia", aunque han confirmado que en la de esta noche se abordará el tema de Salazar. Además, fuentes socialistas han explicado que varias federaciones habían solicitado una reunión con Bernabé, que ha considerado "más que oportuna", al reconocer un debate interno con "inquietud y enfado por la gestión". Durante el encuentro, la secretaria de Igualdad escuchará las posiciones de sus homólogas autonómicas y les informará con "detalle cómo se está desarrollando el trámite de las denuncias". Desde Ferraz insisten en que son "inflexibles" contra este tipo de comportamientos y que están trabajando para mejorar los procedimientos en otras situaciones. Sobre el caso concreto de Salazar, han asegurado que continuarán la investigación hasta que la Comisión Antiacoso elabore su informe final.