Honduras declara ganador de las elecciones presidenciales a Nasry Asfura tras un largo y polémico escrutinio electoral

El candidato conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras, ha sido declarado este miércoles presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 99,92% de las actas escrutadas.

“Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, ha manifestado el nuevo presidente de Honduras en un mensaje publicado en la red social X.

Según el registro oficial del CNE, hasta las 15:00 hora local (21:00 GMT), Asfura se ha alzado con el 40,26% de los votos (1.479.822). En segundo lugar, con el 39,5% de los apoyos (1.452.796), ha quedado el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla. El tercer líder más votado ha sido la candidata del partido de izquierda Libertad y Refundación, Rixi Moncada, con el 19,19 % de los votos (705.428).

El recuento electoral se ha alargado en el tiempo, en medio de denuncias de presuntas irregularidades y con escrutinio especial iniciado el 18 de diciembre de 2.792 actas que presentaron inconsistencias. El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales de los comicios, por lo que urge la celeridad del escrutinio especial.

Antes de que se conociera la comunicación del CNE otorgando la presidencia hondureña a Nasry Asfura, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, no reconoce la victoria electoral de su rival y ha publicado un mensaje en X en el que denuncia que el CNE no quiere revisar 10.000 urnas en las que hay casi 2 millones de votos y ha acusado al consejo de violar la ley.

Nasry Afura, candidato apoyado por Trump y exalcalde de Tegucigalpa El 27 de enero, Asfura sucede oficialmente a la actual mandataria hondureña, Xiomara Castro, y finalizará su presidencia el 27 de enero de 2030. Asfura ya se había presentado a las presidenciales de 2021 que ganó Castro, en aquel momento candidata del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Asfura fue alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022 y tiene raíces palestinas. Tiene actualmente abierta una investigación por presunto desvío de fondos municipales y se le ha vinculado supuestamente con empresas en paraísos fiscales, aunque ha negado las acusaciones. Entre sus promesas, fomentar la inversión y la generación de empleo y recuperar la seguridad. "Recuperaremos la tranquilidad con un modelo de prevención, justicia y orden. Tendremos policías comunitarios, fortaleceremos la investigación criminal y utilizaremos tecnología para combatir la extorsión y el crimen organizado", señaló durante la campaña electoral. El pasado mes de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, se metió en la campaña hondureña e instó a apoyar al aspirante del Partido Nacional, mientras acusó a sus rivales de representar el "avance comunista". ““ En sus redes sociales, el mandatario republicano se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras", que se está "levantando por la democracia" y "luchando" contra el venezolano Nicolás Maduro. Y apostilló que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas", cuando ha iniciado un gran despliegue naval en el Caribe frente a las costas venezolanas con el pretexto de combatir el narcotráfico.