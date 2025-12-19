Honduras inicia con retraso el escrutinio especial de las presidenciales del 30 de noviembre
- El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene de plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados oficiales
- Nasralla ha pedido al organismo estatal que autorice de "inmediato" el recuento de otras 8.084 actas adicionales
A poco más de una semana de que se cumpla un mes desde que se celebraron las elecciones presidenciales en Honduras, la incertidumbre electoral continúa estando a la orden del día. Sin embargo, la incógnita sobre quién será el próximo presidente electo podría resolverse en las próximas horas, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño ha iniciado este jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias.
Los comicios generales del pasado 30 de noviembre estuvieron marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos conservadores, el empresario de derecha del Partido Nacional Nasry 'Tito' Asfura y el liberal Salvador Nasralla.
El recuento ha comenzado a las 15.40 hora local (22.40 hora peninsular), luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios.
La contienda presidencial en Honduras se centra entre Asfura, que lidera con el 40,54% de los votos, y cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasralla, con el 39,19%, quien ha cuestionado los resultados publicados por el CNE tras procesarse el 99,80% de las actas.
El CNE achaca el retraso inicial a obstáculos administrativos
El Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes.
El recuento se hace en presencia de observadores nacionales e internacionales, ha asegurado la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en un mensaje en la red social X. En él también ha señalado que el proceso se inició con dos maletas de actas provenientes de un centro de votación de la ciudad de La Ceiba, en el Caribe del país, y que una vez completada la verificación técnica de transmisión de esas actas, todos los miembros de las Juntas Electorales de Verificación y Recepción (JEVR) "continuarán con el escrutinio especial en todas las mesas".
Hall, no obstante, no ha precisado la fecha de finalización del recuento, aunque el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados oficiales. La incógnita electoral ha provocado una incendiaria reacción en las calles, donde miles de personas han salido estos días a protestar ante la "falta de transparencia" y los continuos retrasos.
Nasralla pide al CNE que autorice de "inmediato" el recuento de 8.084 actas adicionales
Nasralla, por su parte, ha dicho hoy en X que el Partido Liberal aceptó revisar las 2.792 urnas pendientes para completar unos "500.000 votos", pero ha insistido en que el CNE autorice de "inmediato" la revisión "voto por voto" de 8.084 actas adicionales.
Tanto Nasralla como el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, ocupa el tercer lugar con el 19,29% de los votos, han solicitado un recuento "voto por voto" de todas las actas, petición que el CNE descartó alegando impedimentos legales.
El ente electoral indicó el miércoles que la Ley Electoral no admite la figura del "voto por voto" total a nivel nacional sin causa y advirtió que aceptar un recuento generalizado en el nivel presidencial podría derivar en revisiones similares en otros niveles, "desnaturalizando el sistema de escrutinio" establecido por la ley y "actuando al margen de la ley".
Horas antes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, había afirmado que reconocerá al ganador de las elecciones que sea oficializado por el CNE, anticipando que el traspaso de mando, el 27 de enero de 2026, se realizará de manera "pacífica". Cada partido político ha acreditado a 400 representantes para este escrutinio especial, que se desarrollará en dos turnos diarios de doce horas cada uno y que contará con 150 mesas receptoras.
El pasado martes, Castro alertó en sus redes sociales de "un golpe" contra su gobierno y del regreso del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), recientemente indultado por EE.UU. donde cumplía condena por narcotráfico, para proclamar al ganador de las elecciones presidenciales.