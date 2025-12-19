Honduras inicia con retraso el escrutinio especial de las presidenciales del 30 de noviembre

A poco más de una semana de que se cumpla un mes desde que se celebraron las elecciones presidenciales en Honduras, la incertidumbre electoral continúa estando a la orden del día. Sin embargo, la incógnita sobre quién será el próximo presidente electo podría resolverse en las próximas horas, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño ha iniciado este jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias.

Los comicios generales del pasado 30 de noviembre estuvieron marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos conservadores, el empresario de derecha del Partido Nacional Nasry 'Tito' Asfura y el liberal Salvador Nasralla.

El recuento ha comenzado a las 15.40 hora local (22.40 hora peninsular), luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios.

La contienda presidencial en Honduras se centra entre Asfura, que lidera con el 40,54% de los votos, y cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasralla, con el 39,19%, quien ha cuestionado los resultados publicados por el CNE tras procesarse el 99,80% de las actas.

El CNE achaca el retraso inicial a obstáculos administrativos El Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes. El recuento se hace en presencia de observadores nacionales e internacionales, ha asegurado la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en un mensaje en la red social X. En él también ha señalado que el proceso se inició con dos maletas de actas provenientes de un centro de votación de la ciudad de La Ceiba, en el Caribe del país, y que una vez completada la verificación técnica de transmisión de esas actas, todos los miembros de las Juntas Electorales de Verificación y Recepción (JEVR) "continuarán con el escrutinio especial en todas las mesas". Hall, no obstante, no ha precisado la fecha de finalización del recuento, aunque el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados oficiales. La incógnita electoral ha provocado una incendiaria reacción en las calles, donde miles de personas han salido estos días a protestar ante la "falta de transparencia" y los continuos retrasos. 01.47 min Transcripción completa perdió. En Honduras un centenar de personas han salido a las calles contra el supuesto fraude electoral que denuncia el oficialismo. Los resultados oficiales preliminares de las elecciones, que recordemos, se celebraron hace más de dos semanas mantienen en primer lugar al candidato apoyado por Donald Trump, Nari Asfura Honduras se impacienta y se nota en las calles. Han pasado más de dos semanas de las elecciones presidenciales aún no hay resultados definitivos y crecen las acusaciones de fraude Se está fraguando un golpe electoral que prácticamente aún es tocado a la democracia. Esto está muy fraudulento, queremos anulación de elecciones. llamados colectivos, grupos vecinales vinculados al Partido Libre ¡Colectivo y convocados por la todavía presidenta Xiomara Castro, que ya ha denunciado que se está gestando un golpe. Y aquí en México el gobierno en sintonía ideológica con la izquierda hondureña ya ha dicho que va a seguir muy de cerca con mucha atención las denuncias de fraude realizadas por la presidenta Xiomara Castro. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos ha pedido que se reanude cuanto antes el escrutinio pendiente, aunque también ha resaltado que no se ha observado manipulación deliberada... ...en el conteo de votos. Con el 99,8% escrutado.. y a falta de revisar unas 3.000 actas, el conservador Nasrías Fura aventaja al liberal, Salvador Nasralla en algo más de 40.000 votos. La candidata de izquierda, Rishi Moncada, está casi a 700.000 votos de diferencia Protestas en Honduras ante la incógnita electoral