Giro en el lento conteo de votos en Honduras: Asfura, el candidato apoyado por Trump, aventaja a Nasralla

El empresario de derecha Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, ha recuperado este jueves la ventaja sobre el candidato liberal Salvador Nasralla, quien venía teniendo mayores apoyos desde el martes en el lento escrutinio de las reñidas elecciones presidenciales en Honduras, celebradas el pasado domingo.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 84,52% de los votos escrutados, Asfura, de 67 años y miembro del Partido Nacional (PN), se sitúa en primer lugar al congregar el 40,05 % los votos -1.083.621 papeletas-, mientras que el también conservador Nasralla, presentador de televisión de 72 años y miembro del Partido Liberal (PL), consigue el 39,74%, un total de 1.075.313 sufragios.

Hasta este miércoles, Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20.000 votos contra Asfura. Una jornada en la que, lejos de la normalidad, se vivió una nueva interrupción del sistema de divulgación por "mantenimiento" de la empresa privada contratada.

La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en tercer lugar con 517.696 votos (18,15 %).

Nasralla denuncia que se han cambiado y pide que se investigue Tras conocerse el cambio en el escrutinio, Nasralla ha afirmado que los datos electorales han sido alterados y ha solicitado una investigación. "Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025 a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013 ) cambió los datos", ha expresado en su cuenta de X. Y ha señalado que los votos que él ha conseguido hasta ahora se los han puesto a Asfura y los que tenía su contrincante se los han adjudicado a él. "Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios", ha aseverado. ““ Un directivo del ente electoral de Honduras, que responde al oficialismo, Marlon Ochoa, ha ido más lejos y ha denunciado fraude. Ochoa, uno de los tres consejeros del Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras en representación del gobernante Partido Libre, denunció este jueves en horario hondureño, un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan. "Estos hechos que describo no son aislados, forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano", dijo Ochoa en una rueda de prensa.

El ente electoral define como "histórico" el estrecho margen en el recuento La consejera presidenta del CNE de Honduras, Ana Paola Hall, ha dicho que el "escaso margen" entre los aspirantes es "histórico" en el país. "Desde el CNE seguimos trabajando para que la declaratoria refleje fielmente la voluntad popular", ha escrito en una publicación en X. Hall ha agradecido a los candidatos por su "civismo", al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno", y, ha felicitado a los funcionarios del ente electoral por su trabajo "en silencio y con disciplina". "Pueblo hondureño: La meta está cerca. ¡Cumpliremos!", ha agregado. ““

Nueva interrupción del conteo por "mantenimiento" Durante la tarde del miércoles, la divulgación electrónica del escrutinio volvió a detenerse por "mantenimiento" de la empresa encargada del portal, según denunciaron las consejeras del CNE, Hall y Cossette López, que reprocharon la falta de aviso previo al pleno del organismo. "Mucho nos cuesta a los hondureños y hondureñas este proceso como para permitir que esto suceda", señaló Hall en su cuenta de X. El martes, tras la primera interrupción del sistema, el ente electoral habilitó un centro de divulgación en un hotel para proyectar en pantallas los resultados preliminares, que desde entonces han avanzado con lentitud. Los alrededores del hotel permanecen bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras la concentración del martes de simpatizantes de Nasralla que exigían mayor rapidez en la divulgación de los conteos. Nasralla advirtió de que la definición del virtual ganador "tomará unos días" debido al escrutinio especial y a impugnaciones en actas con aparentes irregularidades, solicitando calma a la población. "Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos [...] o sea que el resultado tomará algunos días", señaló el candidato presidencial.