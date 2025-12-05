Militares franceses disparan contra cinco drones que sobrevolaban la base de submarinos nucleares de Brest
- La base de la Ile Longue es una de las más estratégicas para la fuerza de disuasión nuclear francesa
- Los sobrevuelos de drones se han multiplicado en instalaciones sensibles de varios países europeos
Militares de la base naval francesa de Ile Longe, junto al puerto de Brest (noroeste), en la que hay submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica, dispararon este jueves contra cinco drones que fueron detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones.
Los sobrevuelos de drones se han multiplicado en los últimos meses en instalaciones sensibles de varios países europeos, un fenómeno que con frecuencia se relaciona con operaciones de desestabilización pilotadas desde Rusia.
Los responsables de la base activaron un dispositivo de lucha antidrones y el batallón de fusileros marinos que se encarga de la seguridad efectuó varios disparos, según varios medios de comunicación que citan como fuente a la Gendarmería, que no quiso dar más detalles.
Las condiciones de luminosidad eran especialmente buenas el jueves por la noche sobre la rada de Brest, debido a la luna llena y a su órbita cercana a la Tierra, un fenómeno frecuente denominado "superluna".
Una base estratégica
Los hechos ocurrieron hacia las 19:30 horas y no era la primera vez que se señalaban sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar.
La base de la Ile Longue es una de las más estratégicas para la fuerza de disuasión nuclear francesa porque allí están fondeados cuatro submarinos nucleares.
En los últimos meses, los avistamientos de drones sobrevolando aeropuertos y otros lugares sensibles, incluidos los militares, en el norte de Europa son cada vez más comunes y los dirigentes de estos países ven la mano de Moscú detrás de estas acciones.