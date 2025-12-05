Militares franceses disparan contra cinco drones que sobrevolaban la base de submarinos nucleares de Brest

Militares de la base naval francesa de Ile Longe, junto al puerto de Brest (noroeste), en la que hay submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica, dispararon este jueves contra cinco drones que fueron detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones.

Los sobrevuelos de drones se han multiplicado en los últimos meses en instalaciones sensibles de varios países europeos, un fenómeno que con frecuencia se relaciona con operaciones de desestabilización pilotadas desde Rusia.

Los responsables de la base activaron un dispositivo de lucha antidrones y el batallón de fusileros marinos que se encarga de la seguridad efectuó varios disparos, según varios medios de comunicación que citan como fuente a la Gendarmería, que no quiso dar más detalles.

Las condiciones de luminosidad eran especialmente buenas el jueves por la noche sobre la rada de Brest, debido a la luna llena y a su órbita cercana a la Tierra, un fenómeno frecuente denominado "superluna".