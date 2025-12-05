Cloudflare sufre su segunda caída en solo dos semanas que deja sin servicio a webs y plataformas en todo el mundo

La compañía estadounidense Cloudflare ha sufrido este viernes 5 de diciembre una nueva interrupción masiva en sus servicios que ha dejado inaccesibles decenas de webs y plataformas en todo el mundo. Los primeros reportes de fallos comenzaron hacia las 09:45 -10:00 de la mañana (hora peninsular española), y aún continúan.

Entre los afectados se encuentran plataformas muy populares como Canva, Zoom, redes sociales, servicios de videojuegos o banca digital.

Según la página oficial de estado de Cloudflare, los problemas están relacionados con su Dashboard y las APIs —es decir, las herramientas de gestión interna de la red— mientras que, por el momento, la distribución de contenido mediante su CDN y las funciones de seguridad en el edge —la parte que reparte el contenido de las webs y la que protege frente a ataques— se mantienen operativas. La compañía asegura que "la corrección ya está desplegada" y el sistema "se encuentra en fase de supervisión".

La situación ha generado errores masivos (como "500 Internal Server Error" o "Bad Gateway") en numerosos sitios y aplicaciones, dejando a muchos usuarios sin acceso a servicios esenciales. El incidente ha coincidido con varias tareas de mantenimiento programadas en centros de datos de Estados Unidos.