Cloudflare sufre su segunda caída en solo dos semanas que deja sin servicio a webs y plataformas en todo el mundo
- Entre los afectados hay aplicaciones muy populares como Canva, Zoom, redes sociales, videojuegos y banca digital
- El nuevo fallo masivo se produce tras el ocurrido el pasado 18 de noviembre
La compañía estadounidense Cloudflare ha sufrido este viernes 5 de diciembre una nueva interrupción masiva en sus servicios que ha dejado inaccesibles decenas de webs y plataformas en todo el mundo. Los primeros reportes de fallos comenzaron hacia las 09:45 -10:00 de la mañana (hora peninsular española), y aún continúan.
Entre los afectados se encuentran plataformas muy populares como Canva, Zoom, redes sociales, servicios de videojuegos o banca digital.
Según la página oficial de estado de Cloudflare, los problemas están relacionados con su Dashboard y las APIs —es decir, las herramientas de gestión interna de la red— mientras que, por el momento, la distribución de contenido mediante su CDN y las funciones de seguridad en el edge —la parte que reparte el contenido de las webs y la que protege frente a ataques— se mantienen operativas. La compañía asegura que "la corrección ya está desplegada" y el sistema "se encuentra en fase de supervisión".
La situación ha generado errores masivos (como "500 Internal Server Error" o "Bad Gateway") en numerosos sitios y aplicaciones, dejando a muchos usuarios sin acceso a servicios esenciales. El incidente ha coincidido con varias tareas de mantenimiento programadas en centros de datos de Estados Unidos.
Caída del pasado 18 de noviembre
La última caída registrada de Cloudflare ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando millones de usuarios en todo el mundo experimentaron también problemas para acceder a webs, plataformas, redes y servicios online, debido a un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube.
Según la propia compañía, los errores —denominados "errores 500"— se produjeron de forma intermitente e impidieron incluso el acceso a sus paneles de control y debido a un archivo de configuración automatizado que creció más allá del tamaño esperado, lo que generó fallos internos en su sistema.
La empresa aseguró posteriormente que el problema estaba resuelto y que no había indicios de ataque o actividad maliciosa