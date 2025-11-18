Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea: "Europa es un protectorado militar de Estados Unidos"

El exministro de Exteriores español y antiguo alto representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell (Lérida, 1947) ha sido galardonado este martes con la Gran Estrella de la Orden de Jerusalén, en homenaje a su carrera diplomática, su "defensa de los derechos humanos" y sus esfuerzos en apoyo del pueblo palestino.

El galardón, el segundo en importancia de los que otorga el Estado de Palestina, ha sido entregado por su embajador en España, Husni Abdelwahed, durante un acto celebrado en la Casa Árabe de Madrid, en presencia de su director, Miguel Moro Aguilar y del ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. "Donde otros han preferido un humanismo selectivo, él ha sabido mantener la humanidad íntegra (...) en un momento en el que crecen de forma sostenida las formas de racismo o discriminación", ha señalado Abdelwahed durante el acto de entrega.

Así, Borrell se convierte en el primer español en recibir un premio del Estado de Palestina desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en mayo de 2024 el reconocimiento, en plena ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás. El primer español en recibirlo fue José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, cuando recibió la Gran Orden del Estado de Palestina.

PREGUNTA: Señor Borrell, en 2025, y en el actual contexto, ¿cómo valora este premio con la terrible crisis humanitaria que se sigue viviendo en la Franja de Gaza y con un frágil alto el fuego que puede romperse en cualquier momento?

RESPUESTA: Es un reconocimiento que creo que se concede no solo a mi persona, sino a todos. Y son muchos los que han hecho todo lo que han podido para evitar o aliviar, al menos la tragedia que se ha vivido en Gaza y que ahora se vive también en el Cisjordania, de un pueblo atacado y sometido a los bombardeos. Todos sabemos lo que ha pasado allí y hay mucha gente que ha hecho muchas cosas para impedirlo, empezando por los trabajadores humanitarios de todas las organizaciones. También los del Gobierno español, los que trabajan en el Consejo Europeo, han levantado su voz para que Europa hiciera algo para parar eso.

P: Usted ha dicho en repetidas ocasiones que de poco sirve que los países reconozcan al Estado de Palestina si ese reconocimiento no viene acompañado de acciones concretas, contundentes. ¿Qué acciones son esas, señor Borrell, que debería tomar España y la comunidad internacional?

R: Reconocer y dejar las cosas como están... Es un paso simbólico que tiene su importancia política, pero que no resuelve nada sobre el papel. La comunidad internacional, si de verdad cree que los palestinos merecen tener su estado, su trozo de territorio, tienen que tomar medidas contra el que no quiere que eso ocurra. Es, fundamentalmente, Israel. Si decimos que sí, pero no hacemos nada para conseguirlo...

Hay muchas medidas de tipo económico, comercial, de visados, de movimiento de personas que Europa podría tomar para hacer presión sobre el Gobierno de Israel y fomentar una negociación internacional en serio.

14.38 min Informe semanal - Morir de hambre en Gaza

P: Hablemos de Ucrania. Es la tercera vez que Volodímir Zelenski visita nuestro país. Se confirma, parece, la participación de España en ese programa de la OTAN, auspiciado por Trump y basado en la compra de armas a Estados Unidos para ayudar en la defensa de Ucrania. ¿Cree que la participación de España es importante?

R: Claro que es importante la participación de todos los países europeos. Hasta ahora las armas las daba Estados Unidos, porque lo que hacía era dar. Es lo que hacía Biden, él daba las armas, pero Trump no las da, las vende y dice: "Si las queréis dar a Ucrania, me las compráis a mi primero". Como no tenemos otra solución, porque, aparte, esas armas nosotros no las producimos, pues habrá que ayudar comprando las de Estados Unidos a través de ese programa.

Yo creo que está muy bien que España participe, no sé en qué cuantía, pero el hecho de que participe, creo que es una buena noticia.

P: ¿Qué tiene que hacer Europa para lanzarse finalmente a un marco de defensa común, a una política de defensa común, más allá de la cooperación con la OTAN?

R: Primero tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad. Europa es un protectorado militar de Estados Unidos. Lo ha sido así durante todos los años de la Guerra Fría. Y después, si los europeos queremos ser autónomos tenemos que tener nuestras propias capacidades, no para sustituir a las de la OTAN, sino para complementarlas y tener una cierta capacidad de decisión sobre nosotros mismos. De lo contrario estaremos supeditados a lo que diga Estados Unidos.

Y las negociaciones comerciales fracasadas, en mi opinión, son el reflejo de esta dependencia.

P: Otro aspecto estratégico para España fundamental. Hemos visto la visita de los reyes recientemente a Beijing en cuestiones tan relevantes como ciberseguridad, inteligencia artificial, ese fortalecimiento de las relaciones bilaterales. ¿Puede España estrechar esos lazos sabiendo que eso enfada tanto a la Administración Trump?

R: España no debería tener que pedir permiso a Washington para tener su política exterior. A mí me parece muy bien que los Reyes de España hayan visitado China: es hoy el gran operador económico mundial. Todo el mundo quiere inversiones de China. En Europa el 40% de todas sus inversiones van a Hungría. Si queremos jugar un papel hemos de relacionarnos con China. Me parecería absurdo no hacerlo.

P: ¿Cree, señor Borrell, que Estados Unidos va a intervenir militarmente en Venezuela?

R: No lo sé. Pero Estados Unidos ha desplegado en el Caribe el 30% de su flota. Eso es mucha flota, eso es mucha fuerza. Trump no hace eso solamente para que sus marines tomen el sol. Es una situación muy preocupante.