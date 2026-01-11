El tiempo este domingo 11 de enero en España: Estabilidad para hoy, salvo precipitaciones en el noroeste peninsular

El acercamiento de altas presiones a España dejará una situación estable hoy domingo tras la ciclogénesis provocada por la borrasca Goretti, salvo en el noroeste peninsular donde un flujo atlántico generará precipitaciones, con la cota de nieve a partir de los 1.000 -1.200 metros.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones en el noroeste y oeste del Sistema Central, sin descartar que sean persistentes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la mitad noroeste y en el norte de Baleares no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.

Nevará en Pirineos de forma débil, con la cota de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros, subiendo a lo largo del día hasta los 1.400-1.700 metros.

En Canarias habrá intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil en las islas occidentales, con pocos cambios en las temperaturas, salvo ligeros ascensos de las máximas y vientos alisios moderados.

Las temperaturas máximas ascenderán, salvo ligeros descensos en el oeste de depresiones de la meseta sur y Guadalquivir.

El ascenso podrá ser notable en el Cantábrico, alto Ebro y en montañas del norte y habrá pocos cambios en Baleares. Las mínimas ascenderán en Galicia, y en el resto serán ligeros descensos, más acusados en Baleares y depresiones del noreste.

Las heladas serán moderadas en Pirineos, débiles en zonas de montaña y aledañas de la meseta y en las sierras del sudeste.

El viento soplará moderado en el noroeste y la meseta norte, con rachas muy fuertes en zonas expuestas de Galicia y la Cordillera Cantábrica. En el nordeste habrá predominio de intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas de Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro. Será flojo en la meseta sur y en Andalucía y moderado en litorales del norte, con intervalos de fuerte en los gallegos.