Hallado sin vida un hombre sin hogar en plena ola de frío en Barcelona

Un hombre sin hogar ha sido hallado sin vida este miércoles de madrugada en plena vía pública en Barcelona, según las autoridades locales, que han abierto una investigación para determinar si guarda relación con la actual ola de frío.

Los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han confirmado el hallazgo del cadáver en el distrito barcelonés de Ciutat Vella. Según el Ayuntamiento, los Mossos d'Esquadra se harán cargo de las pesquisas, si bien en principio no hay indicios de criminalidad.

La Fundación Arrels ha identificado en redes sociales al fallecido como Eusebio, de 57 años, y ha confirmado que solían brindarle asistencia. "Su pérdida se produce en estos días de frío intenso y se suma a la de otras personas que vivían en la calle y que han muerto las últimas semanas", ha lamentado.

Según esta asociación, sólo en Barcelona han muerto en la calle cinco personas en las últimas cinco semanas. A estos fallecimientos habría que sumar además el registrado el domingo en Badalona, donde otro indigente fue hallado sin vida víctima supuestamente de las bajas temperaturas.

La Fundación Arrels ha instado a todos los ayuntamientos a habilitar recursos "para que las personas que viven en la calle puedan refugiarse del frío".

La Cruz Roja ha activado un dispositivo especial en una veintena de municipios para paliar los efectos de la ola de frío y ya ha atendido a casi 300 personas, de las cuales al menos 106 han quedado acogidas en espacios públicos habilitados por la emergencia.