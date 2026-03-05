España se suma a otros países europeos y envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre, en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, tras el ataque iraní a una de sus bases, según ha anunciado este jueves el Ministerio de Defensa.

En una nota de prensa, el departamento que dirige Margarita Robles ha sostenido que con este despliegue nuestro país muestra "su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".

"‼️España envía una fragata de las Fuerzas Armadas a Chipre junto a otros navíos europeos, como ha confirmado el Ministerio de Defensa



▪️Su misión será ofrecer protección y defensa aérea y también podrá dar apoyo a la evacuación de población civil



Según Defensa, la Cristóbal Colón es la fragata "tecnológicamente más avanzada" de nuestro Ejército, y su misión en el Meditarráneo será "ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía". Además, también podrá "prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto".

La fragata Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’ para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

Previo al anuncio, la ministra de Defensa reiteró en declaraciones a la Cadena Ser que España es "un aliado firmemente comprometido" en los marcos en los que está, como Naciones Unidas, OTAN y UE, por lo que, había avanzado, que si la UE o miembros de la UE decidieran realizar misiones para "proteger a Chipre", nuestro país también podría intervenir, como finalmente va a hacer.

El Gobierno condena la guerra, pero estudiaría ayudar a la defensa de Chipre si así lo decide la UE