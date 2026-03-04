Los sistemas de defensa de la OTAN en los que participa España interceptan un misil iraní dirigido a Turquía

En plena escalada del conflicto en Oriente Medio, los sistemas de defensa de la OTAN en los que participa España han interceptado este miércoles un misil iraní dirigido a Turquía. Los restos de la munición antiaérea han caído en el extremo sur del país, según ha confirmado confirmó el Gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", ha señalado el ministerio de Defensa turco en un comunicado Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El comunicado de Defensa no precisa el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana, en el sur de Turquía. Concretamente, esta base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.

Turquía advierte a Irán de que responderá a actitudes hostiles Ante este incidente, el Gobierno turco ha advertido de que responderá a actitudes hostiles. Turquía "no dudará en defender su territorio y espacio aéreo" y "responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional", para lo que está en contacto con sus aliados en la OTAN, ha aseguraco el jefe de Información de la Presidencia, Burhanettin Duran. ““ Tras el suceso, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha hablado por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchi, para insistirle en evitar toda acción que pueda expandir el conflicto, informa la agencia turca Anadolu, citando fuentes del Ministerio turco. Este lunes, la Presidencia turca ya desmuntió un bulo en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y subrayó que Turquía no es parte del conflicto, provocado por los ataques lanzados desde el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.