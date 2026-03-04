EE.UU. hunde con un torpedo lanzado desde un submarino una fragata iraní con más de 100 tripulantes

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos parecen dispuestas a demostrar que su poder militar sobre Irán se extiende más allá de sus fronteras, por tierra, mar y aire. Por primera vez desde la II Guerra Mundial, un torpedo disparado desde un submarino estadounidense ha hundido un buque enemigo, en este caso una fragata que navegaba por aguas del océano Índico con más de un centenar de tripulantes iraníes.

El incidente ha tenido lugar frente a las costas de Sri Lanka, cuyos servicios de emergencia han sido los primeros en acudir en auxilio de la tripulación. El viceministro de Exteriores, Aruna Jayasekara, ha confimado a la agencia EFE la muerte de al menos 83 personas, si bien serían varias decenas los desaparecidos por un ataque sobre el que Teherán guarda silencio, sabedor de lo que esto supone en plena escalada del conflicto.

"Un submarino hundió un buque de guerra iraní que se creía a salvo en aguas internacionales", ha celebrado el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, desde la sede del Pentágono. Una "muerte silenciosa", como ha descrito Hesgeth este modelo de ataque.

El jefe del Estado Mayor, Dan Caine, ha dado más detalles y ha explicado que el proyectil utilizado fue un Mark 48 y logró "un efecto inmediato, enviar el barco al fondo del mar". El Mando Central (CENTCOM) de Estados Unidos ha identificado el barco alcanzado como una fragata de la clase Soleimani, nombre con el que Irán describe a parte de sus buques insignia y que rinde homenaje al general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria fallecido por un bombardeo estadounidense sobre Irán a principios de 2020, durante la primera etapa de Donald Trump en la Casa Blanca.

01.28 min La guerra en Oriente Medio prosigue por tierra, mar y aire

El secretario de Defensa ha señalado que se trata de un hito inédito desde la II Guerra Mundial y ha dicho que, al igual que entonces, Estados Unidos "lucha para ganar". Tanto él como el presidente Donald Trump han dejado claro en estos últimos días que la operación Furia Épica no tiene techo ni plazos, pese a que el sábado, el mismo día de su inicio, ya logró cobrarse la vida del líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

Tump dijo el lunes que la "gran ola" de ataques está por llegar, dentro de una campaña en la que Estados Unidos colabora con Israel y a la que Irán ha respondido bombardeando distintos objetivos en países de la región.