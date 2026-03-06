Manifestaciones del 8M por el Día de la Mujer 2026: Horario y recorridos en las principales ciudades de España

El domingo 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer 2026, y las calles se llenarán de manifestaciones y concentraciones. Un año más el 8M llega cargado de reivindicaciones, entre ellas, la lucha por la igualdad en derechos laborales, por la reducción de la brecha salarial o por la presencia femenina en sectores masculinizados. En un inicio de año con al menos 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

La jornada también viene marcada por la creciente división dentro del movimiento feminista. Hay convocadas marchas y manifestaciones en todo el país y en Madrid irán divididas otro año más, pero algunas de ellas sufrirán escisiones por primera vez, como en Bilbao.

Manifestaciones del 8M en Madrid: horario y recorrido Este es el quinto año que Madrid tendrá dos manifestaciones. Una está convocada por la Comisión 8M que saldrá este domingo a las 12 horas desde Glorieta de Atocha y marchará hasta la calle Alcalá a la altura de la estación de metro Sevilla. Irá bajo el lema “Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes”. La otra manifestación anunciada por el Movimiento Feminista de Madrid partirá a la misma hora pero desde Cibeles y recorrerá las calles de Alcalá, Gran vía y Callao hasta acabar en Plaza de España. ““

Manifestación 8M Barcelona: horario y recorrido Barcelona acogerá diversas concentraciones de colectivos convocantes. Una de ellas del Moviment Feminista de Barcelona, con la colaboración de la Xarxa 8M, que ha convocado una marcha este domingo por la mañana. Arrancará a las 12 horas desde Plaza de Cataluña, y tendrá un recorrido por Las Ramblas hasta terminar en la calle Igualada. ““ Por su parte, Movilizació Unitària (Assemblea 8M) convoca a las 17.30 horas de la tarde del domingo una manifestación que dará su inicio en la Avenida Diagonal para descender por el Paseo de Gracia y la Ronda Sant Pere hasta concluir con un acto reivindicativo en el Arco de Triunfo.

Manifestación 8M Valencia: horario y recorrido Las movilizaciones convivirán con el calendario de Fallas, lo que ha provocado ajustes de última hora en los horarios. Es el caso de la convocada por Coordinadora Feminista de València, se ha adelantado el horario a las 17.30 horas, inicialmente convocada a las 20 horas. Se iniciará en la Porta de la Mar y recorrerá la calle de Colón, la calle de Játiva y la avenida del Marqués de Sotelo, para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento.

Manifestaciones 8M Sevilla: horario y recorrido La Asociación Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS) ha convocado una marcha bajo el lema: "Frente a las violencias fascistas, trenzamos resistencias feministas". Comenzará a las 12 horas en la Torre Sevilla (Torre Pelli), cruzará el Puente del Cachorro para seguir por el Paseo de Colón y la Torre de del Oro para acabar en el Palacio de San Telmo. También el Movimiento Feminista de Sevilla (MFS) convoca a las 12 horas un recorrido desde la Plaza Nueva hasta la Alameda de Hércules con el lema: "Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos".