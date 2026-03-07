Ucrania - España, en directo el partido de clasificación al Mundial femenino 2027

España se mide este sábado a Ucrania en el segundo partido de clasificación al Mundial de Brasil 2027 y se puede seguir aquí, en directo, en La 1 y en RTVE Play desde las 18:00 horas. Las futbolistas de Sonia Bermúdez lograron sus primeros tres puntos ante Islandia, a las que vencieron con un contundente 3-0.

Después de la polémica de los últimos días por la seguridad en Turquía, que interceptó un misil iraní, la selección fememina y la Real Federación de Española de Fútbol acordaron que irían a Antalya a disputar el duelo ante las ucranianas, que juegan fuera de su país por la guerra e invasión de Rusia.

"Tras la reunión mantenida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, con las jugadoras y el cuerpo técnico de la Selección española, la delegación al completo viajará a Turquía para medirse a Ucrania el sábado en la segunda jornada de la fase de clasificación rumbo al Mundial de Brasil", señalaron.

Por lo tanto, la vigente campeona mundial, que goleó a Islandia (3-0) en Castellón en el estreno de esta fase clasificatoria, se enfrentará al cuadro ucraniano el sábado, a las seis de la tarde en el estadio Mardan Antalyaspor de Antalya, ciudad balneario ubicada en la zona sur de Turquía, en el mar Mediterráneo.

La selección española tenía previsto viajar este mismo jueves, pero retrasó un día el viaje ante la inestabilidad en la zona por el conflicto bélico existente en Oriente Medio y en el que se había visto también afectada Turquía.

Ante la preocupación existente, se pidió aplazar el encuentro a la UEFA, que expresó su negativa y mantuvo el partido, e incluso se llegó a plantear la posibilidad de no presentarse, bajo pena de pérdida del encuentro y sanción.

Incluso la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) expresó su contundente oposición a que las futbolistas de la selección acudieran a Antalya al considerar que "la seguridad y la integridad de las futbolistas deben ser siempre la prioridad absoluta por encima de cualquier compromiso deportivo", y advirtió de que ante el panorama actual "muchos lugares son susceptibles de ser objetivos de misiles y cualquier espacio aéreo puede ser cerrado de un momento a otro y sin previo aviso, lo cual dejaría a las jugadoras en una situación muy complicada".