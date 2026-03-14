Guerra de Irán, última hora en directo: Trump dice que ejecutó uno de los bombardeos "más poderosos" contra la isla petrolera iraní de Kharg
- La UE afea a Trump su decisión "unilateral" sobre el petróleo ruso: "Afecta a la seguridad europea"
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 15 días, en los que han muerto más de 1.900 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 773 muertos y más de 800.000 desplazados. También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados en las últimas horas. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.
Estas son las últimas novedades:
- El jefe del Pentágono afirma que el nuevo líder de Irán está herido y “probablemente desfigurado”
- EE.UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios y la UE lo critica
- El embajador de Irán ante la ONU afirma que el país no cerrará el estrecho de Ormuz mientras permanece bloqueado
- Los sistemas de la OTAN derriban por tercera vez un misil en los cielos de Turquía
- Un ataque con drones se cobra la vida de un militar francés en Erbil, Irak
- El Gobierno español califica de "ilegal" la orden de Israel de evacuación de civiles en el sur del Líbano
- Nuevos ataques de Israel contra varios puntos del Líbano matan al menos a ocho personas
- Trump asegura que la guerra contra Irán está evolucionando "muy rápidamente"
- Mueren seis militares de Estados Unidos al estrellarse un avión cisterna en el oeste de Irak
- Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin informan de nuevos ataques en su territorio
Guerra de Irán, última hora en directo
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1:16
Cinco aviones cisterna de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron alcanzados en un ataque iraní en Arabia Saudita.
Cinco aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron alcanzados y dañados en tierra en la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudita, informó el Wall Street Journal el viernes, citando a dos funcionarios estadounidenses. Los aviones, que fueron impactados durante un ataque con misiles iraní contra la base saudí en los últimos días, resultaron dañados pero no completamente destruidos y están siendo reparados, añadió el Journal, señalando que no hubo muertos en los ataques.
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1:14
Mueren al menos 12 miembros del personal médico de un centro de salud en el sur del Líbano.
Al menos 12 trabajadores sanitarios murieron en un ataque israelí contra un centro de atención médica en la localidad de Borj Qalaouiya, en el sur del Líbano, informó el sábado la agencia estatal de noticias libanesa, citando al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud señaló que el balance de muertos era preliminar y que las operaciones de rescate seguían en marcha para buscar a personas desaparecidas.
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1:08
Trump dice que ejecutó uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg.
El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central bajo sus órdenes y que aniquilaron "por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg", donde se almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo.
Trump calificó esta isla como "la joya de la corona de Irán" y describió el ataque como uno de los "más poderosos" de la historia ejecutados sobre esta región. Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.
De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petróleo para distribuir al mercado internacional. Horas antes del ataque, expertos citados por la BBC habían cuestionado que Estados Unidos e Israel no habían atacado a esta isla posiblemente porque el perjuicio en términos energéticos sería irreversible.
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0:24
Irán lanzó una nueva andanada de misiles hacia Israel, informó la cadena estatal Irib en la noche del viernes al sábado
Al mismo tiempo, el ejército israelí declaró en un comunicado haber identificado misiles disparados desde Irán. ‘Nuestros sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza’, aseguró.
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0:20
Trump rechazó la oferta de Putin de trasladar el uranio de Irán a Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una oferta del presidente ruso, Vladímir Putin, para trasladar el uranio enriquecido de Irán a Rusia como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Teherán
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Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.