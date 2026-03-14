Un ataque con explosivo contra una escuela judía en Ámsterdam provoca daños leves
- Dos sinagogas han sido atacadas esta semana en Róterdam (Países Bajos) y Lieja (Bélgica)
- Israel urge a Países Bajos a actuar contra la "epidemia de antisemitismo"
Una escuela judía situada al sur de Ámsterdam (Países Bajos) sufrió este viernes un ataque con un explosivo, que provocó un incendio y daños leves. Las autoridades han denunciado una agresión "terrible" y "cobarde" contra la comunidad judía.
La policía y los bomberos acudieron el viernes por la noche a la escuela del sur de la capital neerlandesa para sofocar el incendio.
"Este es un acto cobarde de agresión contra la comunidad judía. Comprendo el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam", ha expresado en un comunicado difundido por medios locales la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema. Asimismo, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha calificado el ataque de "terrible" y ha asegurado que iniciaría conversaciones con la comunidad judía. "Deben sentirse siempre seguros en nuestro país", ha añadido.
Dos ataques a sinagogas
Según las autoridades, las cámaras de vigilancia grabaron a una persona colocando y detonando el explosivo en el muro exterior de la escuela. Este ataque se suma a una explosión frente a una sinagoga de Róterdam, ocurrida el jueves, y a otro ataque en una sinagoga de Lieja (Bélgica) el pasado lunes.
La policía de los Países Bajos arrestó este viernes a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, sospechosos de la explosión en la sinagoga de Róterdam.
"Dos noches seguidas, un cobarde ataque con un artefacto explosivo contra un edificio judío", ha dicho según medios locales el ministro de Justicia neerlandés, David van Weel, quien ha añadido que "gracias a las medidas de seguridad y la vigilancia, se evitó un daño mayor".
Israel urge a Países Bajos a actuar frente a la "epidemia de antisemitismo"
El Ministerio de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha pedido por su parte al Gobierno de Países Bajos tomar más medidas para frenar lo que ha calificado de "epidemia de antisemitismo".
"¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque? El Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para combatir el antisemitismo", ha denunciado el ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X.
En medio de la guerra que el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene contra Irán y contra Líbano, y de su asedio en la Franja de Gaza, el ministro ha denunciado que "en los Países Bajos, una epidemia de antisemitismo está haciendo estragos".
"Pudimos comprobar su alcance en el pogromo contra los israelíes en Ámsterdam en noviembre de 2024. En el ataque a la sinagoga de Rotterdam hace dos días", dice la nota.
En noviembre de 2024, estallaron enfrentamientos entre manifestantes contra la guerra en Gaza y un grupo de hinchas del club de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv, que acudieron a la capital neerlandesa para un partido contra el Ajax.