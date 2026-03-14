Un ataque con explosivo contra una escuela judía en Ámsterdam provoca daños leves

Una escuela judía situada al sur de Ámsterdam (Países Bajos) sufrió este viernes un ataque con un explosivo, que provocó un incendio y daños leves. Las autoridades han denunciado una agresión "terrible" y "cobarde" contra la comunidad judía.

La policía y los bomberos acudieron el viernes por la noche a la escuela del sur de la capital neerlandesa para sofocar el incendio.

"Este es un acto cobarde de agresión contra la comunidad judía. Comprendo el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam", ha expresado en un comunicado difundido por medios locales la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema. Asimismo, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha calificado el ataque de "terrible" y ha asegurado que iniciaría conversaciones con la comunidad judía. "Deben sentirse siempre seguros en nuestro país", ha añadido.

Dos ataques a sinagogas Según las autoridades, las cámaras de vigilancia grabaron a una persona colocando y detonando el explosivo en el muro exterior de la escuela. Este ataque se suma a una explosión frente a una sinagoga de Róterdam, ocurrida el jueves, y a otro ataque en una sinagoga de Lieja (Bélgica) el pasado lunes. La policía de los Países Bajos arrestó este viernes a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, sospechosos de la explosión en la sinagoga de Róterdam. "Dos noches seguidas, un cobarde ataque con un artefacto explosivo contra un edificio judío", ha dicho según medios locales el ministro de Justicia neerlandés, David van Weel, quien ha añadido que "gracias a las medidas de seguridad y la vigilancia, se evitó un daño mayor".