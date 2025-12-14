Al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra una celebración judía en una playa de Sídney

Al menos 12 personas han sido asesinadas en un tiroteo en la playa de Bondi, al este de Sídney, Australia. La policía australiana ha confirmado que dos personas han sido neutralizadas tras el ataque contra los asistentes, que celebraban una fiesta judía. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha realizado el primer parte oficial, en el que a las 12 víctimas añade que uno de los atacantes ha muerto.

"Este ataque estaba dirigido contra la comunidad judía de Sídney en el primer día de la Janucá. Lo que debería haber sido una noche de paz y alegría celebrada en esa comunidad por familias y simpatizantes se ha visto truncada por este horrible y malvado ataque", ha añadido Minns, señalando que el tiroteo ha sido calificado como "acto terrorista".

Fuentes policiales han informado que los terroristas también lanzaron bombas caseras contra los inocentes, pero estas no detonaron.

El segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico y una serie de artículos sospechosos ubicados en los alrededores han sido examinados por oficiales especializados y se ha establecido una zona de exclusión, ha explicado en un comunicado la policía de Nueva Gales del Sur.

El comisario Mal Lanyon ha confirmado que 29 personas han resultado heridas, entre ellas dos agentes de policía. Según ha declarado, las personas trasladadas a varios hospitales de Sídney se encuentran en estado "grave o crítico". El tiroteo se produjo alrededor de las 18:47 (9:47 hora peninsular española) cerca del Bondi Pavilion durante una celebración de la Janucá, a la que asistían más de 1.000 personas, según Lanyon.

"También he autorizado poderes especiales en virtud de los artículos quinto y sexto para garantizar que, si hay un tercer delincuente —y actualmente lo estamos investigando—, nos aseguraremos de impedir cualquier otra actividad. La sección seis nos permite investigar el incidente de hoy", ha afirmado.

Testimonios del horror "Vi al menos a diez personas en el suelo y sangre por todas partes", declaró al Sydney Morning Herald un vecino de 30 años que presenció el tiroteo. Los vídeos que circulan en redes sociales como X muestran a personas en la playa y en el parque cercano dispersándose mientras se oían múltiples disparos y sirenas de policía. En uno de los vídeos se ve a un hombre vestido con una camisa negra disparando un arma de gran calibre antes de ser derribado por otro hombre con una camiseta blanca que le arrebató el arma. Otro vídeo muestra a dos hombres inmovilizados en el suelo por policías uniformados en un pequeño puente peatonal. El primer ministro Anthony Albanese emitió un comunicado inicial en el que lamentaba las "escenas impactantes y angustiosas" que llegaban de Bondi. "La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", ha manifestado Albanese, que ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional. 07.02 min Un español, testigo del ataque en Sídney: "Oíamos los disparos muy de cerca" Sergi Cánovas, español testigo del ataque mortal de este domingo en Sídney, ha explicado en el Canal 24 horas cómo ha vivido el atentado. Estaba en un restaurante frente a la playa de Bondi, junto a su mujer y sus dos hijas, cuando escucharon los disparos: "Pesábamos que eran fuegos artificiales", ha explicado Cánovas, que ha relatado que el camarero cerró la puerta del local y se protegieron tras la barra del bar. Mientras se producía el ataque, gatearon a través de la cocina hasta la parte de atrás y una señora les acogió en su casa. "Cruzamos el puente desde donde se produjeron los disparos cinco minutos antes", ha indicado. La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. El tiroteo fue "un acto malvado de antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", ha enfatizado el primer ministro Albanese. El presidente de Israel, Isaac Herzog, lo ha denunciado como un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi". "Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial. "Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido Herzog.