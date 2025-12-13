¿Quién es Gonzalo Pinillos, el representante de España en Eurovisión Junior 2025?

¡Ha llegado el momento! Toda la suerte del mundo para Gonzalo Pinillos. Como dice el representante español en su canción con la que se presenta a Eurovisión Junior 2025, "Everything is possible". Conocemos al joven desde el pasado mes de julio. Tras recibir un total de 270 candidaturas de niños y niñas de entre 9 y 14 años, Pinillos fue seleccionado para abanderar a España en la edición que acoge la capital de Georgia. Tomó el toma el testigo de Chloe DelaRosa, la anfitriona en Madrid 2024, que quedó en un satisfactorio sexto puesto con su canción "Como la Lola", y que ahora, en Tiflis 2025 será la portavoz del jurado español para entregar los twelve points.

Durante su casting, Gonzalo se decantó por cantar "Marte" de la tercera clasificada en Eurovisión Junior 2019, Melani y "Defying Gravity", tema que forma parte de la banda sonora de Wicked, cinta protagonizada por Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba). Sin embargo, esta no es la primera vez de Gonzalo en este casting: "Me presenté el año pasado y no me cogieron. Me quedé con las ganas y decidí volver a presentarme". Este año, el pobre lo dio por perdido, pero todo cambio en unas vacaciones a Huelva con sus tíos. "Estábamos todos haciendo un juego, como una guerra de globos de agua. Entonces, me doy la vuelta y mi madre me da un cartel que ponía: 'Eres el representante de Eurovisión'. Me dio una alegría y salté a abrazarla". Todo fue un momento único para celebrar en familia.

03.18 min Gonzalo Pinillos representa a España en Eurovisión Junior 2025

¿Quién es Gonzalo Pinillos, el representante de España en Eurovisión Junior? Desde pequeño, el abanderado español ha sido un amante de la música y la interpretación. Gonzalo Pinillos comenzó a estudiar piano y teoría musical a los seis años y desde entonces, ha continuado su formación. La incursión de Pinillos en el mundo del teatro musical comenzó en 2020. En 2023, el madrileño debutó en la producción española de Escuela de Rock, interpretando a Lawrence; un personaje que le exigía actuar, cantar y tocar el piano en directo. En 2024, se unió al elenco de Los Chicos del Coro en Madrid, interpretando a Pierre Morhange, uno de los papeles principales. Más allá de las artes escénicas, Gonzalo tiene una amplia gama de intereses. Empezó a jugar al ajedrez en 2017 y llegó a clasificarse para la final del Campeonato Regional de Madrid. También disfruta de deportes como el baloncesto, la natación, el surf y el esquí. Además, le apasiona la escritura y ha recibido dos premios escolares por su trabajo creativo. 02.44 min Gonzalo Pinillos canta "Érase una vez (Once upon a time)" con el elenco de Oliver Twist