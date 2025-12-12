Enlaces accesibilidad
Eurovisión Junior 2025: Letra de "Érase una vez (Once upon a time)": La canción de España y Gonzalo Pinillos

RTVE Play

Este sábado 13 de diciembre, la candidatura de España llega con fuerza al Festival de Eurovisión Junior 2025 que se celebra en Tiflis, en Georgia. Nuestro representante, Gonzalo Pinillos, interpreta una canción que mezcla el castellano, el inglés e incluso tiene alguna parte en francés. "Érase una vez... (Once upon a time)" es una propuesta con gancho y que ilusiona. El joven madrileño de 14 años ya lo ha dejado claro: “Estoy preparadísimo para representar a España en Eurovisión Junior. Mi canción es una pasada y tiene un mensaje muy bonito, de fomentar la cultura y la lectura. Es un mensaje para todas las edades e idiomas”.

Apasionado de la lectura y de la música desde pequeño, este joven quiere representar a una generación que encuentra en los libros el espacio para crecer y para crear. En un mundo en el que las pantallas lo copan todo, "Érase una vez... (Once upon a time)" propone algo diferente: cumplir sueños a través de las posibilidades que ofrecen los libros.

El estribillo de la canción lo dice todo: "When I read I feel that everything is possible" ("Cuando leo siento que todo es posible"). En esta propuesta se evocan desde las aventuras de Tintín o Los viajes de Gulliver, hasta el mágico universo de Oz y con un mensaje final muy claro: Todo es posible.

Letra de "Érase una vez (Once upon a time)"

Hoy apago Internet,

hoy prefiero soñar,

abro un libro y empiezo a imaginar

que me ladra Milu

que hablo con Peter Pan

y que Alicia me espera

en la isla del tesoro

nos juntamos para contarnos

una historia más,

una historia más,

once upon a time.

I can see the colours of my dreams,

I can feel a million lives on me,

a million lives on me.

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar.

When I read I feel

that everything is possible.

“C’est ta différence

qui te rend spécial”,

veo a Isidora Moon contándole a Greg.

Dice Asterix “qué hacéis”

Es la hora de cenar,

Obelix y Naruto se van a enfadar.

Espérame

en Liliput,

en Narnia, en Oz,

en Neverland.

When you read,

when you read,

when you read,

When you read.

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar.

When I read I feel

that everything is possible,

EVERYTHING IS POSSIBLE!!

