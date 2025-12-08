“Everything is possible!”: así ha sido el primer ensayo de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025

EVERYTHING IS POSSIBLE! Con esas tres palabras podría definirse el primer ensayo de Gonzalo Pinillos sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025 en Georgia. El representante español ha pisado con fuerza el Pabellón de Gimnasia de Tiflis acompañado por sus bailarines, Daniela Valladolid y Álex Garrido, con quienes ha disfrutado al máximo cada uno de los pases realizados durante los 40 minutos de ensayo.

La delegación española ha desvelado por fin su secreto mejor guardado: la puesta en escena de "Érase una vez (Once upon a time)", el tema con el que España aspira a lograr su segunda victoria en el certamen infantil, veinte años después del triunfo de María Isabel en 2004. La jornada ha estado marcada por la ilusión, la energía y los primeros ajustes, con una valoración unánime del equipo: un sobresaliente que alimenta la sensación de que "todo es posible" para alcanzar la hazaña soñada.

En RTVE Play puedes ver en exclusiva las imágenes de este primer ensayo, un adelanto que anticipa la magia y el universo literario que España llevará a la final del próximo sábado 13 de diciembre y que podrá seguirse en directo en La 1 de Televisión Española y en RTVE Play a partir de las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias).

Gonzalo Pinillos durante su primer ensayo en Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming

Cuando los libros y el musical se encuentran sobre el escenario El director artístico, Juan Sebastián, explica que la puesta en escena nace tanto de la esencia musical de la canción como del propio perfil de Gonzalo. "Parto de la base de que el tema viene de un formato musical clásico y de que Gonzalo viene del mundo de los musicales. He aprovechado todas sus virtudes: se mueve bien, baila, comunica y expresa con naturalidad". Con esa premisa, y con el mensaje central del tema —leer, imaginar y desconectar de las pantallas—, el equipo ha construido una actuación que promete ser mágica. El arranque de la canción, "Hoy apago Internet, hoy prefiero soñar. Abro un libro y empiezo a imaginar", fue el punto de partida para diseñar la historia sobre el escenario. "Los niños ya no juegan entre ellos, están todo el día pegados a la pantalla. Pero gracias a los libros y a todos los personajes que aparecen en la canción, puedes imaginar y crear mundos de fantasía", explica Sebastián. La propuesta busca recuperar ese espíritu de la infancia: "Cuando éramos pequeños salíamos a la calle a jugar a ser guerreros, piratas o princesas. Lo que he hecho es trasladar ese juego al presente: tres amigos de hoy que, a través de los libros, vuelven a imaginar juntos". Gonzalo Pinillos en su primer ensayo de Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming

Una puesta en escena dividida en tres actos La puesta en escena de "Érase una vez (Once upon a time)" está construida en tres actos que acompañan la evolución musical del tema. El primero, el más íntimo, muestra a Gonzalo solo al piano durante la parte lenta de la canción. "Queríamos algo muy pequeño, muy de él. Trabajamos con primeros planos de sus manos y una realización muy cercana", explica Juan Sebastián. A medida que la cámara se abre, entran en escena Daniela y Álex, dando paso al desarrollo narrativo. El segundo acto llega cuando la canción rompe con el "Everything is possible!", interpretado en lengua de signos por Gonzalo y los bailarines. Es el momento en el que todo se llena de ritmo y energía: "Aquí invitamos al público a imaginar y a jugar", cuenta el director artístico. El cambio de pantallas, la iluminación y las referencias a personajes como Naruto, Astérix u Obélix sitúan al espectador en un universo lúdico donde la imaginación cobra protagonismo. La progresión culmina con la aparición de una biblioteca circular gigante, un elemento clave de la puesta en escena. Gonzalo Pinillos en la biblioteca circular en Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming Ese gran escenario simboliza tanto la idea de que la imaginación no tiene límites como un espacio de refugio para la lectura: "Tiene un doble significado: es ese lugar donde te proteges y te quedas embobado con un libro, pero también representa lo circular, lo que gira, lo que te envuelve", detalla Sebastián. La estructura completa del número responde a esa transición "de lo mínimo a lo grande", de la intimidad individual a la explosión colectiva de fantasía.

Una coreografía interpretativa que nace del juego y la imaginación La coreografía de la propuesta española, creada por Mónica Peña, destaca por su carácter profundamente interpretativo. La coreógrafa explica que quería transmitir cómo los niños viajan a distintos universos cuando abren un libro: "La coreografía no es solo movimientos, sino que va a buscar la emoción y a contar nuestra historia". Tanto ella como Juan Sebastián quisieron que el número fuera "muy musical, interpretativo y basado en el juego", un viaje que nace de la imaginación que despierta la lectura. A partir de lo que narra la canción, Mónica fue dando forma a cada secuencia. Uno de los elementos más especiales es la incorporación del "everything is possible", la frase más importante de la canción, en lengua de signos, pensado para que el mensaje llegue a niños de todo el mundo. Álex y Daniela, los jóvenes bailarines que acompañan a Gonzalo, representan "un soplo de aire fresco" para Peña: "Ha sido increíble trabajar con ellos. Se dejan el cuerpo, la vida y el alma en cada paso. Todo lo que hacen lo transmiten. Solo puedo decir cosas buenas de ellos dos". Su profesionalidad, pese a su corta edad, ha sorprendido al equipo. Gonzalo Pinillos, Daniela Valladolid y Álex Garrido sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming La conexión con Gonzalo fue inmediata. "Es un niño maravilloso que aprende superrápido; además de cantar, baila e interpreta", señala Mónica. Por eso decidieron que llevara micrófono de diadema, para darle libertad absoluta de movimiento y permitir que acompañara la canción con una interpretación física más orgánica. El resultado es una coreografía "muy expresiva y muy de verdad", no urbana ni milimetrada, sino fluida, emocional y coherente con el universo narrativo de la puesta en escena.

Un vestuario lleno de guiños literarios El vestuario diseñado por Raúl Amor, figurinista de RTVE, parte de una premisa fundamental: la simplicidad. Al ser el primer año en el que España incorpora numerosos elementos y efectos visuales en la puesta en escena, era esencial que la ropa fuese limpia y nítida para no interferir con ellos. Elementos inéditos en una propuesta española que os mostraremos y os contaremos con más detalle tras el segundo ensayo de España el próximo miércoles. "Ha sido un reto. He ido de mucho a menos hasta llegar al punto justo", explica Amor. Como la escenografía ya está repleta de referencias literarias, el figurinista ha optado por otra vía: la rosa de los vientos, símbolo que actúa como brújula en este viaje imaginario que propone la canción. "No es un viaje físico, sino un viaje a través de la lectura a mundos como Narnia, Lilliput u Oz". El look de Gonzalo está lleno de detalles simbólicos. Lleva una cazadora marrón de cuero con un globo aerostático inspirado en "El maravilloso Mago de Oz", dividido en 18 porciones que representan las banderas de los países participantes, incluida España y Georgia en el centro. Su pantalón cargo, en un tono anaranjado terroso que evoca a los mapas, refuerza la idea de aventura y viaje. Lo acompaña una camisa azul, inspirada en los mares de los mapas antiguos. Toda la prenda está customizada a mano: en la parte trasera se pueden leer fragmentos del "Quijote", versos del Romancero Gitano de Federico García Lorca y el inicio de "El hobbit". En el bolsillo del pantalón, Amor ha pintado un mapa rasgado, decorado con piezas metálicas doradas que recuerdan a las esquinas protectoras de los libros. La luminosidad la aportan las zapatillas blancas de Gonzalo, customizadas con textos de clásicos mencionados en la canción, como "Alicia en el país de las maravillas" o "Peter Pan". Gonzalo Pinillos representa a España con la canción "Érase una vez (Once upon a time)" Corinne Cumming Los bailarines, Álex y Daniela, comparten una misma línea estética, vinculada al concepto de aventura y exploración. Ambos visten pantalones cargo vaqueros, cada uno en una tonalidad diferente, con detalles de mapas pintados en los bolsillos, y zapatillas ilustradas con motivos cartográficos. Álex lleva una camiseta con un fragmento de "Platero y yo", en homenaje a la literatura española premiada con el Nobel, además de una cazadora vaquera decorada en la espalda con la ilustración de una biblioteca repleta de libros. Daniela combina una camiseta amarilla con texto en la parte posterior y una sudadera tipo crop top en tonos pergamino, decorada con una hoja antigua que incluye un fragmento de "Juan Salvador Gaviota". Primer ensayo de España en Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming

Los visuales inmersivos, la gran apuesta de España Según la delegación española, encabezada por César Vallejo, las sensaciones tras el primer ensayo han sido muy positivas. "Veníamos con los deberes hechos", señala. España llega a Eurovisión Junior 2025 con la convicción de que todo es posible, un espíritu que impregna al equipo y que conecta directamente con el mensaje de la canción. La realización ha comenzado a perfilar los planos que definirán la actuación española, mientras que el equipo artístico ha aprovechado para ajustar posiciones y pulir los primeros detalles técnicos de una puesta en escena que mantiene intacta su esencia: un viaje por la literatura infantil lleno de magia y fantasía. Los visuales, repletos de guiños a clásicos de la literatura y con una estética que recrea el universo de los libros, han cobrado vida por primera vez en el escenario, confirmando el impacto emocional que ya provocaron durante el último ensayo en Georgia. Se podrán descubrir con más detalle en el segundo ensayo del miércoles. Gonzalo Pinillos en su primer ensayo de Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming El próximo ensayo de Gonzalo Pinillos tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre a las 11:30 hora local georgiana, una nueva oportunidad para ajustar y perfeccionar la propuesta que España llevará a la final del 13 de diciembre de Eurovisión Junior 2025. Tras este primer contacto con el escenario, la experiencia continúa. Esta noche, la radiotelevisión georgiana, organizadora del festival, dará la bienvenida oficial a todas las delegaciones con una fiesta inaugural.