Gonzalo Pinillos llega a Tiflis para escribir su propia historia en Eurovisión Junior

¡Gonzalo Pinillos ya está en Tiflis! La delegación española de RTVE en Eurovisión ha llegado a la capital georgiana, donde el próximo 13 de diciembre se celebrará la 26ª edición de Eurovisión Junior. El equipo está preparado para escribir un nuevo capítulo en el festival infantil junto al artista español, que interpretará “Érase una vez (Once upon a time)”. Su canción, inspirada en el teatro musical, es una oda al amor por la literatura y trata sobre el poder de la lectura para dejar volar la creatividad, la imaginación y transportarnos a mundos imaginarios infinitos.

Gonzalo ha reconocido sentirse nervioso: “Hasta ahora había estado siempre muy tranquilo pero ya sí que noto los nervios. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de subirme ya al escenario y poder ensayar. Estoy preparado”.

Despedida en Madrid: abrazos, nervios y mucha ilusión El viaje ha empezado muy temprano en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. “He dormido solo dos horas y media. Me acosté pronto pero no me podía dormir. Aun así, ¡vengo con fuerza!”, ha confesado antes de embarcar. Junto a él han viajado César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y trabajadores de RTVE y del equipo artístico español. “La acogida al llegar a Georgia ha sido fantástica. Estamos muy contentos por comenzar ya esta semana tan especial de Eurovisión Junior”, ha asegurado César Vallejo. Ha añadido que el equipo español ha llegado con mucha energía: “Tenemos muchas ganas de compartir nuestra actuación con el público y de dejar el pabellón bien alto”. Según María Eizaguirre: “Las maletas vienen cargadas de ilusión. Pase lo que pase hay que agradecer a Gonzalo su dedicación y Su excelente trabajo. Tiene muchísimo mérito, la puesta en escena es preciosa, la pasión por la música y el amor por la lectura se dan la mano… Como dice la canción, everything is possible”. Con Gonzalo también han viajado los bailarines que le acompañarán en el escenario: Álex Garrido y Daniela Valladolid. El vuelo a Tiflis no ha sido un vuelo cualquiera. Antes de hacer escala en Ámsterdam, Gonzalo Pinillos ha recibido un mensaje de la tripulación del avión y el aplauso de los pasajeros: “Hoy tenemos un anuncio especial. El representante español en Eurovisión Junior está viajando hoy a Georgia con nosotros. Toda la tripulación le desea mucha suerte en el festival”. Al aterrizar, Gonzalo, Álex y Daniela se han sentado en el asiento del comandante para cerrar esta experiencia con un bonito recuerdo. Gonzalo Pinillos con Álex Garrido y Daniela Valladolid RTVE