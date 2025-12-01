EurovisiÃ³n Junior 2025: Â¿CÃ³mo votar por EspaÃ±a? Â¡Puedes hacer ganador a Gonzalo Pinillos!
- A diferencia de Eurovisión, el certamen infantil permite el voto nacional, por lo que puedes votar por Gonzalo Pinillos
Georgia alberga la XXIII edición del Festival de Eurovisión Junior. La ciudad de Tiflis ya ha recibido a los 18 participantes de esta nueva edición, entre ellos Gonzalo Pinillos, el representante de España, quien interpretará la canción "Érase una vez (Once upon a time)". El madrileño actúa en la 14.ª posición de la final, que se celebra hoy, sábado 13 de diciembre ,y que podrá seguirse en directo a través de La 1 y RTVE Play a partir de las 17:00 horas (18:00 horas en las Islas Canarias).
El Pabellón de Gimnasia de la capital georgiana reunirá a los 18 jóvenes artistas que competirán por alzarse con el trofeo y la posibilidad de que su país sea sede del certamen el próximo año. Gonzalo Pinillos, representante de España en esta vigesimotercera edición del concurso musical infantil, parte además como uno de los favoritos. El ganador será elegido mediante una votación mixta entre jurado (50 %) y público (50 %); no obstante, a diferencia del Festival de Eurovisión de adultos, la votación es abierta a todo el mundo.
A diferencia de la versión senior, en Eurovisión Junior los espectadores pueden votar por el representante de su propio país. En este caso, la audiencia española puede apoyar gratuitamente y de forma online a Gonzalo y a su tema "Érase una vez (Once upon a time)" a través de la página oficial del concurso, JESC.TV. Los votos registrados serán contabilizados por la organización y convertidos en puntos siguiendo un sistema proporcional.
Cómo votar por España en Eurovisión Junior 2025
Las votaciones para Eurovisión Junior 2025 se abrirán un día antes de la final: el viernes 12 de diciembre. Permanecerán disponibles hasta justo el momento en que dé comienzo la gala de la 23.ª edición del certamen musical. A continuación, te explicamos cómo puedes votar por España para ayudar a ganar Eurovisión Junior 2025.
- 1º PASO: Entra en la web oficial del concurso jesc.tv o vote.junioreurovision.tv
- 2º PASO: Mira el vídeo de recapitulación con el resumen de las 18 canciones participantes
- 3º PASO: Dale al botón de VOTAR
- 4º PASO: Elige a tus 3 canciones favoritas. ¡No te olvides de seleccionar a ESPAÑA con Gonzalo Pinillos!
- 5º PASO: Confirma tu votación con una operación matemática muy sencilla y envía tus votos
Las votaciones se cerrarán antes de que comience la gala del 13 de noviembre, pero volverán a abrirse durante 15 minutos después de que los 18 países hayan actuado sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis, sede del Festival de Eurovisión Junior 2025. Si tienes alguna duda, Tony Aguilar, el comentarista de RTVE para Eurovisión, te lo explica paso a paso en el siguiente vídeo