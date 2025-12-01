EurovisiÃ³n Junior 2025: Â¿CÃ³mo votar por EspaÃ±a? Â¡Puedes hacer ganador a Gonzalo Pinillos!

Georgia alberga la XXIII edición del Festival de Eurovisión Junior. La ciudad de Tiflis ya ha recibido a los 18 participantes de esta nueva edición, entre ellos Gonzalo Pinillos, el representante de España, quien interpretará la canción "Érase una vez (Once upon a time)". El madrileño actúa en la 14.ª posición de la final, que se celebra hoy, sábado 13 de diciembre ,y que podrá seguirse en directo a través de La 1 y RTVE Play a partir de las 17:00 horas (18:00 horas en las Islas Canarias).

El Pabellón de Gimnasia de la capital georgiana reunirá a los 18 jóvenes artistas que competirán por alzarse con el trofeo y la posibilidad de que su país sea sede del certamen el próximo año. Gonzalo Pinillos, representante de España en esta vigesimotercera edición del concurso musical infantil, parte además como uno de los favoritos. El ganador será elegido mediante una votación mixta entre jurado (50 %) y público (50 %); no obstante, a diferencia del Festival de Eurovisión de adultos, la votación es abierta a todo el mundo.

A diferencia de la versión senior, en Eurovisión Junior los espectadores pueden votar por el representante de su propio país. En este caso, la audiencia española puede apoyar gratuitamente y de forma online a Gonzalo y a su tema "Érase una vez (Once upon a time)" a través de la página oficial del concurso, JESC.TV. Los votos registrados serán contabilizados por la organización y convertidos en puntos siguiendo un sistema proporcional.