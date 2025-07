Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025

Gonzalo Pinillos representará a España en el XXIII Festival de la Canción de Eurovisión Junior organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que se celebrará en Tiflis, Georgia, el próximo 13 de diciembre. Gonzalo seguirá los pasos de Chloe DelaRosa con ‘Como la Lola’, que consiguió un sexto puesto para España el año pasado en el festival celebrado en Madrid.

Gonzalo tiene formación en música, teatro musical e interpretación y destaca por su sensibilidad y su versatilidad escénica. Para el artista, representar a España en Eurovisión Junior es un sueño hecho realidad: “Estoy súper feliz de representar a España y de poder hacer lo que más me gusta, que es cantar, enfrente de tanta gente. Mi objetivo es aprender un montón, pasármelo muy bien e ir a por el mejor puesto posible”, ha asegurado.

César Vallejo, en su primera rueda de prensa como jefe de la delegación española en Eurovisión, ha afronta esta etapa “muy ilusionado y con mucho respeto, tanto a RTVE como a los eurofans”. Vallejo se ha dirigido a los seguidores del festival: “Espero que nos acompañéis en esta aventura. Me gustaría que sintierais que la delegación también es algo vuestro. Estoy abierto a escuchar vuestras propuestas para mejorar”.

Sergio Calderón, director de TVE, ha definido esta etapa que comienza en el festival infantil como “muy ilusionante”: “Es un evento que, de nuevo, manifiesta el interés de RTVE por la música, además de hacerlo con las personas más amables que tenemos alrededor, que son los niños”.

María Eizaguirre, ha destacado que Gonzalo lleva la música por sus venas: “Es pura sensibilidad y su voz nos llega directa al corazón”. La directora de Comunicación y Participación de RTVE ha hecho además un llamamiento para que se tenga especial cuidado en las redes sociales y se trate con mucho cariño al representante de España en Eurovisión Junior.

¿Quién es Gonzalo Pinillos?

Con una formación integral, experiencia sobre el escenario y una actitud constante de aprendizaje, Gonzalo Pinillos, madrileño de 14 años, llega a Eurovisión Junior 2025 con ilusión y preparación. Su candidatura representa una apuesta por el talento joven, versátil y con vocación artística, y supone un nuevo paso en su prometedora trayectoria.

El piano es una de sus pasiones. A los seis años empezó a estudiar este instrumento y lenguaje musical y desde entonces ha mantenido una formación constante. Su camino en el teatro musical comenzó en 2020. En poco tiempo pasó a tomar clases de nivel profesional, ampliando su formación en canto, interpretación y baile.

Gonzalo Pinillos rtve

En el teatro, se ha puesto en la piel de Pierre Morhange, protagonista de ‘Los Chicos del Coro’, en el premiado musical en Madrid. También ha actuado en el musical ‘School of Rock’ y ha sido seleccionado para formar parte del elenco del musical de ‘Oliver Twist’, que se estrenará en noviembre en el Teatro La Latina de la capital.

Esta experiencia, ha contado, le da mucha seguridad de cara al festival: “Aunque, obviamente, lo que se viene no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, no tengo los nervios como si fuese la primera vez que me subo a un escenario”. Gonzalo cree que uno de los aspectos que más puede aportar a su candidatura es que “en el teatro musical aprendes a cantar contando, a interpretar lo que estás diciendo. Justo eso es lo que más me gusta de todo”.

El director de TVE ha alabado a Gonzalo por tener “algo especial que cautiva. Tiene una voz que os va a enamorar y que os va a tocar la piel. Cuando canta, va directo al corazón, ilusiona, motiva y tenemos que darle todo nuestro apoyo en este camino”. Como él, ha añadido Calderón, muchos artistas han empezado su carrera en RTVE, en “la Casa de la música española”, y se merece todo el respeto del mundo.

Gonzalo fue finalista del casting de RTVE para Eurovisión Junior 2024. “Me había puesto esta meta y he conseguido alcanzarla”, ha comentado. Sus géneros favoritos son el Pop y el Musical y los artistas que más le gustan son Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Brunos Mars, Aitana, David Bisbal y Sebastián Yatra.