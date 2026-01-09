El tiempo del fin de semana del 9 de diciembre en España: la borrasca Goretti llega con lluvias
- La zona norte de la Península será la más afectada y se han activado avisos naranjas en el Cantábrico
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
El fin de semana arranca para España con un tiempo marcado por el impacto de Goretti, una borrasca de alto impacto que dejará un fuerte temporal en Europa occidental y que llega acompañada por una ciclogénesis explosiva. Barrerá la península ibérica desde el norte hacia el sureste, aunque su impacto se irá diluyendo con el paso de las horas.
Pese a que en el caso de España el impacto de Goretti será menor al que se anticipa para otros países europeos, la borrasca generará un temporal marítimo en la zona norte, con viento y lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos naranjas para toda la costa cantábrica, desde Galicia al País Vasco, y se espera un descenso generalizado de las temperaturas máximas y mínimas en toda la cornisa.
Las zonas norte y noroeste serán, además, las que sufran las lluvias más fuertes y persistentes de toda la Península, en un día que vendrá marcado en líneas generales por un frente atlántico que dejará cielos cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio.
Estas lluvias serán menos probables en la fachada mediterránea y la tendencia es que puedan abrirse claros a lo largo del día en este litoral, así como en la parte suroeste de la Península y en la meseta sur. En las islas Canarias, por su parte, la AEMET prevé una jornada poco nubosa.
En cuanto a la nieve, la cota irá bajando en la mitad norte hasta situarse a una altura de entre 500 y los 700 metros. El entorno de los Picos de Europa pueden registrarse acumulaciones significativas.
Previsión del sábado y el domingo
El sábado, aún estarán vigentes los avisos naranjas en el litoral de Cantabria y de País Vasco y la AEMET añade una nueva alerta del mismo nivel para el Pirineo aragonés, donde podrían registrarse grandes acumulaciones de nieve.
Será, además, una jornada de abundante humedad en el norte peninsular, con cielos cubiertos en todo el tercio septentrional y precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y la parte occidental de los Pirineos.
En el resto de la península Ibérica y en las islas Baleares se prevé un día cubierto, con precipitaciones débiles ocasionales en la meseta norte y el sistema Ibérico, mientras que en el archipiélago canario habrá intervalos nubosos que pueden dejar alguna lluvia débil en el norte de las islas montañosas.
El viento seguirá siendo protagonista, con rachas potencialmente muy fuertes en el oeste de los Pirineos, la Ibérica meridional, el bajo Ebro, y parte de los litorales de Cataluña y Baleares.
Para el domingo, la AEMET anuncia el paso de un frente que dejará los cielos muy nubosos o cubiertos en general en la Península, a excepción de gran parte de la vertiente mediterránea y de las islas Baleares. La lluvia hará acto de presencia en la mitad del norte y la probabilidad aumenta en el área cantábrica, con previsión de que las precipitaciones puedan ser persistentes en Galicia y localmente fuertes en zonas del oeste de dicha comunidad.