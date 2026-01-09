El tiempo del fin de semana del 9 de diciembre en España: la borrasca Goretti llega con lluvias

El fin de semana arranca para España con un tiempo marcado por el impacto de Goretti, una borrasca de alto impacto que dejará un fuerte temporal en Europa occidental y que llega acompañada por una ciclogénesis explosiva. Barrerá la península ibérica desde el norte hacia el sureste, aunque su impacto se irá diluyendo con el paso de las horas.

Pese a que en el caso de España el impacto de Goretti será menor al que se anticipa para otros países europeos, la borrasca generará un temporal marítimo en la zona norte, con viento y lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos naranjas para toda la costa cantábrica, desde Galicia al País Vasco, y se espera un descenso generalizado de las temperaturas máximas y mínimas en toda la cornisa.

Las zonas norte y noroeste serán, además, las que sufran las lluvias más fuertes y persistentes de toda la Península, en un día que vendrá marcado en líneas generales por un frente atlántico que dejará cielos cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Prevision del tiempo del viernes, 9 de enero Tiempo RTVE

Estas lluvias serán menos probables en la fachada mediterránea y la tendencia es que puedan abrirse claros a lo largo del día en este litoral, así como en la parte suroeste de la Península y en la meseta sur. En las islas Canarias, por su parte, la AEMET prevé una jornada poco nubosa.

En cuanto a la nieve, la cota irá bajando en la mitad norte hasta situarse a una altura de entre 500 y los 700 metros. El entorno de los Picos de Europa pueden registrarse acumulaciones significativas.