La nieve paraliza los aeropuertos de París, Ámsterdam y Bruselas, con cientos de vuelos cancelados

Las intensas nevadas registradas en los últimos días han provocado graves interrupciones en el tráfico aéreo en Francia, Países Bajos y Bélgica, obligando a la cancelación de cientos de vuelos en los aeropuertos de París, Ámsterdam y Bruselas, que se encuentran entre los más transitados de Europa.

El continente se prepara para nuevas nevadas y episodios de hielo, mientras la tormenta Goretti avanza por la costa atlántica y agrava las interrupciones en el transporte aéreo. Los aeropuertos han vuelto a registrar este miércoles cancelaciones de vuelos y retrasos, a medida que el temporal se desplazaba. Las autoridades advierten de que el impacto del mal tiempo podría intensificarse en los próximos días.

En Ámsterdam-Schiphol, uno de los principales centros de conexión de Europa, la aerolínea KLM ha cancelado unos 600 vuelos programados para este miércoles, encadenando el sexto día consecutivo de alteraciones operativas debido a las nevadas, más intensas de lo habitual para la zona. KLM ha alertado además de problemas de suministro de líquido anticongelante para sus aviones, lo que complica las operaciones de deshielo y contribuye a nuevos retrasos.

En Francia, su socio Air France asegura que el suministro de estos productos está garantizado, aunque la Autoridad de Aviación Civil ha solicitado a las aerolíneas una reducción del 40% de los vuelos en el aeropuerto Paris-Charles de Gaulle y del 25% en Paris-Orly, ante la previsión de fuertes nevadas que afectarían a la mitad norte del país. Las advertencias por frío extremo cubren amplias zonas del territorio francés y británico.

En Bruselas, numerosos vuelos también han sido cancelados y las operaciones de deshielo de pistas y aeronaves han provocado retrasos adicionales, según han informado las autoridades aeroportuarias.