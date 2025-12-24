Los aeropuertos españoles operarán 4.207 vuelos en este día de Nochebuena, 77 movimientos más que un año antes

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 4.207 vuelos este miércoles, 24 de diciembre y día de Nochebuena, lo que suponen 77 movimientos más que un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En total, se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024.

Con respecto a otras fechas señaladas, este 25 de diciembre será el día más tranquilo del periodo con 3.515 operaciones aéreas, 284 más, junto con día de Nochevieja en el que habrá 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.